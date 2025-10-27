El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a Javier Milei por lo que calificó como una aplastante victoria” en las elecciones legislativas de 2025.

Trump festejó el triunfo de Milei: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él"

Desde su gira oficial por Asia, el mandatario norteamericano publicó un mensaje en su red social Truth Social, en el que elogió la gestión del libertario y reafirmó su respaldo político y económico hacia la Argentina.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió Trump, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó repercusión internacional.

La felicitación del líder republicano llegó poco después de que se confirmara el triunfo nacional de La Libertad Avanza, que consolidó al Gobierno como la primera fuerza política del país. En Washington, el gesto fue interpretado como una señal de fortalecimiento del vínculo bilateral, especialmente en materia energética y financiera, donde ambos gobiernos ya impulsan acuerdos estratégicos.

Minutos más tarde, Milei respondió desde su cuenta de X (ex Twitter): “Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental”.

La interacción entre ambos mandatarios se convirtió rápidamente en tendencia global. En tono más irónico, Trump también compartió un mensaje dirigido al dirigente Juan Grabois, quien había señalado en tono crítico que “el jefe de campaña de Milei se llama Donald Trump”. El republicano respondió con humor: “Parece que la fiesta de Milei está funcionando bien”.

El mensaje del presidente estadounidense confirma la sintonía ideológica entre Milei y Trump, quienes comparten una agenda marcada por el nacionalismo económico, el discurso antiestablishment y la defensa de los valores conservadores de Occidente.