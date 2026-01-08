Turista por un Día inició con propuestas para toda la familia

Con cupos completos, actividades recreativas y una gran respuesta de los vecinos, el programa municipal volvió a ponerse en marcha con el primer circuito de la temporada 2026.

Organizado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Comodoro Turismo, el programa Turista por un Día dio inicio a su edición Verano 2026 con el desarrollo del primer circuito de la temporada, que se realizó con cupo completo y una destacada participación de vecinas, vecinos y familias.

La jornada inaugural se vivió en un clima festivo, con propuestas recreativas al aire libre, acompañamiento musical y la presencia de Golfito. Una vez más, el alto nivel de interés quedó reflejado en el rápido agotamiento de los cupos, reafirmando la vigencia y el arraigo en la comunidad.

El programa municipal consta de paseos gratuitos y guiados, con traslado incluido y acompañamiento de personal especializado, que invitan a recorrer distintos atractivos turísticos, culturales y naturales de la ciudad, tanto de manera pedestre como en transporte, con propuestas adaptadas a distintas edades. Al igual que en ediciones anteriores, la modalidad contempla inscripción anticipada, cupos limitados y renovación semanal de circuitos.

En este marco, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó la continuidad y el sentido del programa al señalar que “Turista por un Día es una política pública que ya forma parte de la identidad de nuestra ciudad. Año tras año trabajamos para que más vecinas y vecinos puedan acceder a estas experiencias, conocer su entorno y fortalecer el sentido de pertenencia”.

“En esta edición de verano 2026 –agregó-, renovamos los circuitos y sostenemos una modalidad ordenada de inscripción que nos permite garantizar actividades seguras, de calidad y pensadas para todas las edades, especialmente para las infancias con Mini Aventureros”.

CIRCUITOS Y MODALIDADES

El programa, con más de 18 años de vigencia, incluye una variada oferta de circuitos temáticos que recorren barrios históricos, espacios naturales, senderos urbanos, zonas costeras y propuestas productivas locales. Entre ellos se destacan opciones como Mar Austral, Parque Saavedra, Diadema Argentina, circuitos culturales y productivos, además de la modalidad Mini Aventureros, pensada para niñas y niños.

Esta última está destinada a niñas y niños de 6 a 14 años, quienes deben participar acompañados por un adulto responsable, y propone experiencias educativas y recreativas adaptadas a las infancias, priorizando el contacto con la naturaleza y el aprendizaje lúdico.

CUPOS E INSCRIPCIONES

Las inscripciones para participar en Turista por un Día–Verano 2026 son gratuitas y con cupo limitado. Se habilitan todos los miércoles, para los circuitos de la semana siguiente, a través del linktree oficial del programa disponible en las redes sociales de Comodoro Turismo.

Las personas seleccionadas reciben un mensaje de confirmación y deben validar su asistencia dentro de los plazos establecidos. En caso de completarse los cupos, se habilita una lista de espera.