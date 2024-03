“Hoy no está habilitado el servicio de Uber. No tendría que haber ningún transporte ilegal que no cumpla con la ordenanza vigente”, ratificó este lunes el concejal Marcos Panquilto, uno de los legisladores que atendió a la delegación de taxistas y remiseros que hicieron oír su demanda muy temprano, cuando dificultaron el acceso al transporte público de pasajeros en sus tres terminales.

Puntualmente, la demanda es que se controle a quienes hoy les quitan “el 80 por ciento” del trabajo, según dijeron luego de la reunión los voceros del sector, Leonardo Farías, Luis Escalada y Fernando Paredes.

“Hay dos ordenanzas claras y quien no cumpla esos requisitos, no puede llevar a nadie”, aclaró el concejal Panquilto, precisando que este martes el tema será abordado en un plenario al que también concurrirá el secretario de Gobierno, Sergio Bohe.

“Hay antecedentes en Puerto Madryn y en Trelew. Ellos (taxistas y remiseros) van a presentar esos antecedentes y los sumaremos al tratamiento de la ordenanza”, agregó el legislador, indicando que la misma prevé una disminución del 50 por ciento en el costo que insume la desinfección que exige el municipio. También se aplicarían descuentos en otros ítems que son necesarios para habilitar a los vehículos para que puedan transportar pasajeros.

“La crisis es obvia. Tenemos un contexto nacional que nos lleva a esto. Nos explicaron que juntan 7 mil pesos por día, con lo cual es imposible mantener a una familia”, concluyó Panquilto.

"Uber no está habilitado", ratifican en el Concejo Foto: Martín Levicoy

NAVARRO, A DOS VOCES

Farías, Escalada y Paredes, por su parte, señalaron que “hemos tenido el compromiso de los concejales”, acotando que “explicamos lo obvio. Hay un artículo vigente que Transporte no aplica: parar a cualquier persona que esté ejerciendo el laburo nuestro, llevando a una persona sin estar habilitado”.

En este contexto, resaltaron que esta vez tienen más expectativas en ser tenidos en cuenta, dado que en su reclamo del año pasado “tuvimos una mala experiencia con la señora (Viviana) Navarro, que salió a la escalinata, dio todo un discurso y dos horas después dijo lo contrario en una radio. Pero esa vez no asumieron el compromiso ante las cámaras (de los medios)”.

Explicaron que “estamos en una situación desesperante; esto es una crisis; no tenemos laburo y el poco que hay nos lo están llevando vehículos que no están habilitados por el municipio”.

Añadieron los trabajadores del volante que “ojalá sea el principio de una solución. Está a la vista de todos y parece que a los únicos que les importa es a las personas afectadas.

A nosotros nos controlan rigurosamente y a los Uber no”. En este contexto, destacaron que “tenemos una falta de trabajo por la suma importante que se lleva el Uber. El 80 por ciento del trabajo nos lo quitó el Uber. Si quieren trabajar, que encuentren el marco legal; perjudican a mucha gente”.

Finalmente, efectuaron una pregunta: ¿quién paga la aplicación? “Vale 8, 10 millones de pesos. No está habilitada. También Uber dice que tiene un seguro para transportar y no lo tienen porque en la Verificación Técnica Obligatoria te dicen qué vehículo está apto para llevar pasajeros y ellos no la tienen. No tienen forma de responder civilmente en caso de accidente. Pero en la publicidad te dicen que sí”, indicaron los choferes.