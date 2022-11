Un argentino enfrentó a una decena de mexicanos por cantos sobre Malvinas

La previa del partido que jugarán la Argentina y México el sábado viene escalando, en forma preocupante, en violencia: después de los enfrentamientos de hinchas en un boliche y calles de Doha, un viaje en micro que compartían personas de ambas nacionalidades estuvo a punto de terminar de la peor manera, tras la provocación de los aztecas.

El video que se viralizó en Twitter muestra a un grupo de mexicanos dirigiendo cantitos hacia el fondo del micro en que, aunque al principio no se ven, viajaban los argentinos.

"Y ya lo ve, y ya lo ve; en Las Malvinas se habla inglés", alcanzan a canturrear los mexicanos, divertidos con la burla, en lo que se presume un ida y vuelta de ese folclore del fútbol que nunca tiene los límites claros.

https://twitter.com/PochoRaposo/status/1595788352078372865 1 solo Argentino alcanzó para que cierren bien el orto. El sábado hay que hacerles 85 goles. pic.twitter.com/EsVRWn453x — Ignacio Raposo (@PochoRaposo) November 24, 2022

En la previa del partido entre la Argentina y México por la segunda jornada del Grupo C del Mundial Qatar 2022, hinchas de ambos países se cruzaron en las calles de Doha.En las últimas horas trascendió un video de hinchas mexicanos...

Al termino del cantito, un mexicano se levantó de su asiento para felicitar la ocurrencia y cuando estaba a punto de proponer otra humorada, apareció en escena un argentino.

Uniformado con camiseta celeste con el escudo de AFA y gorro blanco, le puso los puntos a unos 15 mexicanos. Con tono firme y sin dar lugar a que la canción continúe dejó en silencio al micro.

"No, no. Eso, no. Hasta acá llegamos, eh. Te permito todas, pero esa no", dijo y los pocos que todavía seguían en esa sintonía, optaron el silencio.

Lo llamativo de la ocurrencia de los mexicanos es que después de la conquista española, las regiones de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah, una parte de Colorado y Wyoming, les pertenecían. Desde hace muchos años, allí también se habla inglés porque fueron conquistados por Estados Unidos.