Un video registró el momento exacto en que un camionero pierde el control y protagoniza el vuelco de su vehículo sobre la Ruta Nacional 3 en Santa Cruz. Las imágenes reabrieron el debate en redes sociales sobre la peligrosidad de las rutas patagónicas.

Un camión volcó en Santa Cruz y casi choca de frente con otro vehículo

El episodio muestra a un camión de la empresa Andreani que pierde estabilidad al atravesar un tramo severamente deformado, un sector que viene siendo denunciado desde hace tiempo por transportistas que circulan habitualmente por la Patagonia, según LM Neuquén.

En el video se observa que, aunque el chofer intentó mantener el control, el vehículo realizó un violento zigzag y estuvo a punto de colisionar con otro camión que circulaba en sentido contrario. A pesar del riesgo inminente de un choque frontal, el conductor logró evitar una tragedia y salió completamente ileso.

Según medios locales, el hecho ocurrió este jueves, y una vecina que registró el video aseguró que “gracias a Dios no hubo fallecidos”, aunque advirtió sobre el peligro extremo que representa ese sector de la ruta.

“La ruta en el sector Tres Cerros… Santa Cruz. Gracias a Dios no hubo fallecidos. ¡A cuidarse los turistas!”, escribió la mujer al compartir las imágenes.

Transportistas de la zona señalaron que desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre deformaciones, ondulaciones y sectores con desgranamiento del pavimento, según el mismo medio.

Tras el despiste, personal de la División Unidad Operativa Tres Cerros acudió al lugar para asistir al chofer y asegurar la zona. Efectivos utilizaron herramientas especializadas para liberar el camión y prevenir nuevos incidentes en un tramo donde el tránsito pesado es constante.