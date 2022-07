Un duro choque de cabezas entre Cazal y Escobar asustó a todos 

Un duro choque de cabezas entre el mediocampista paraguayo de Lanús Iván Cazal y el lateral de Aldosivi Ian Escobar encendió las alarmas en el duelo entre el "Granate" y el "Tiburón" en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Ambos futbolistas debieron dejar el campo de juego a los 8 minutos del segundo tiempo, pero Escobar tuvo que ser retirado de la cancha en ambulancia notablemente afectado por el golpe.

Los jugadores de ambos equipos evidenciaron una notable preocupación tras la jugada en la que chocaron fuertemente sus cabezas, asistieron a Escobar y ayudaron a que ingrese la ambulancia.

Cazal salió entre lágrimas, mareado y con un cuello ortopédico, pero el lateral de Aldosivi se llevó la peor parte y sus compañeros se mostraron sumamente afectados por la situación.

Aparentemente convulsionó en la cancha y lo llevaron al hospital. El chico no se fue en buenas condiciones y estamos todos en otra, lo prioritario es el jugador. Estamos esperando información de su estado para continuar el partido", señaló el árbitro Pablo Dóvalo mientras el encuentro se encontraba demorado, aunque luego se reanudó al llegar la noticia de que Escobar recuperó el conocimiento en el camino al centro de salud.

VICTORIA DEL TIBURON

Con un gol de Santiago Silva en tiempo cumplido, Aldosivi logró un valioso triunfo como visitante por 1-0 sobre Lanús en uno de los partidos de la 11ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Si bien Lanús tuvo la más clara del primer tiempo de la mano de Matías Pérez con un remate tras un córner que pasó cerquita del arco, la primera parte no tuvo grandes emociones. El Tiburón esperó al Granate para salir de contra y no atacó demasiado. Por su parte, el local tuvo el control de la pelota, pero no logró concretar. A pesar de que sobre el final de la primera parte, Aldosivi lo fue a buscar, no logró abrir el marcador.

Aunque el segundo tiempo comenzó en la misma tónica, el encuentro se vio demorado por el terrible golpe entre Cazal y Escobar.

El partido no tuvo mucho brillo, pero sobre el final, tras un córner para la visita, Santiago Silva remató y convirtió el único gol del encuentro para darle la victoria a Aldosivi.

Con este resultado, Aldosivi sale de la zona de descensos y Lanús sigue hundido en el fondo de la tabla. El local quedó con 6 puntos en el puesto número 28, mientras que la visita, se encuentra en el 27° lugar, con 8 puntos.

.....................

Síntesis

Lanús 0 / Aldosivi 1

Lanús: Fernando Monetti; Brian Aguirre, Matías Pérez, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Maximiliano González, Raúl Loaiza y Lautaro Acosta; Iván Cazal, Franco Orozco y José Sand. DT: Frank Darío Kudelka.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Tomás Lecanda, Patricio Boolsen, Nicolás Valentini, Ian Escobar; Leandro Maciel, Bautista Kociubinski y Tomás Martínez; Santiago Silva y Martín Cauteruccio. DT: Leandro Somoza.

Gol ST: 45’ Santiago Silva (A).

Cambios ST: 23’ Samuel Careaga x Cazal (L), Fernando Román x Escobar (A), 24’ Juan Cuesta x Cauteruccio (A), 37’ Mateo Sanabria x Orozco (L), 46’ Brian Blando x González (L), 53’ Matías Morello x Maciel (A).

Amonestados: Braghieri, Pérez, Aguirre (L). Lucero, Escobar, Maciel, Kociubinski, Román (A).

Incidencias ST: el partido estuvo detenido por 16 minutos.

Arbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Lanús.