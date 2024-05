Un espacio para el desarrollo de los deportistas

En el Gimnasio municipal Nº1 funciona el Departamento Metodológico del Ente Autárquico Comodoro Deportes, un espacio multidisciplinario para el desarrollo deportivo de atletas de la ciudad.

Funciona en turnos de mañana y tarde, atendiendo diversas actividades deportivas y está enfocado tanto en atletas de alto rendimiento como también en talentos con proyección en diferentes disciplinas.

Por el Departamento Metodológico pasan atletas de básquet, handball, vóley, hóckey, boxeo, kárting, equitación, patín, judo, taekwondo, natación, pádel, además de la escuela de levantamiento de pesas a cargo de la profesora Cinthia Cádiz, entre otros deportes, contando con profesores de educación física abocados a la preparación física especifica de cada deporte, como así también nutricionista, kinesiólogo, masajista, psicólogo deportivo, entre otras.

“Este año tenemos mayor cantidad de jóvenes. Desde el año pasado, priorizando a jóvenes promesas de Comodoro, algunos en selección argentina en diferentes disciplinas, talentos que compiten a nivel internacional y también convocados a selecciones provinciales en sus deportes”, comentó el profesor Carlos Grünewald, profesor de educación física encargado de la preparación física de algunos atletas, junto a Juan Manquecheo y Matías Abadie.

“Tenemos algunos atletas desde los 10 años, pasando su adolescencia en este gimnasio. Es importante ayudarlos todo el tiempo. Vamos creciendo nosotros como profesionales mientras ellos lo hacen como atletas. Quieras o no te terminas involucrando muchas veces en su vida personal, porque te cuentan cosas que quizás no cuentan a sus entrenadores. Tenemos esa llegada, y lo bueno que tiene el Departamento Metodológico, porque trabajamos con el psicólogo deportivo, nutricionista, kinesiólogo, etcétera”, amplió Grünewald.

LA EXPERIENCIA DE LOS DEPORTISTAS

La kickboxer Pierina Segura comenzó a entrenar físicamente hace poco en el Departamento Metodológico: “Después de la última pelea empezamos a entrenar acá en la parte física, para enfocarnos, dar el máximo. Trato de venir todos los días, así que entrenando a full y con muchas ganas. Son muy amables, muy respetuosos. Hacemos trabajos de fuerza y de todo el cuerpo, específico para el kickboxing, además de alimentación. Empezamos hace poco, así que veremos en unos meses como se van dando los resultados”, sostuvo.

“La escuela de levantamiento está creciendo. Es algo que siempre anhelé. Hemos entrenado con pocos chicos, pero confiamos en el proceso y hoy tenemos una veintena de atletas entrenando regularmente, de 9 años en adelante”, comentó Cinthia Cádiz, instructora y encargada de la escuela de levantamiento de pesas.

Atletas de selección que compiten a nivel nacional también se acercan y aprovechan el Departamento, como un recurso más que les brinda Comodoro Deportes para su desarrollo deportivo. “Me estoy preparando para varias carreras este año. Acá me ayudan mucho, estoy desde el año pasado, con entrenamientos para fortalecimiento de todo el cuerpo, algo que me ayuda mucho en las competencias”, sostuvo la atleta Mía Veuthey.

Por su parte el joven piloto de kárting Lucio Bergia, comentó: “Acá entrenamos tres veces a la semana. Hace tres años que vengo a entrenar acá. Mucha fuerza, resistencia. Tenés que estar cargado de energía, son muchas vueltas y hay circuitos que cansan mucho, más a nivel nacional. Por suerte ahora venimos muy bien, corrimos tres fechas en Comodoro, pudimos ganar las tres, y venimos punteros en el campeonato”.

El subcampeón sudamericano juvenil de natación, Mateo Luna Aseff también comenzó a entrenar en el Departamento Metodológico para reforzar su preparación. “Está bueno lo que te ofrece el Municipio, ya que si lo necesitas tenés nutricionista, psicólogo, kinesiólogo, los profesores de educación física con los que te comunicas y te ayudan en los ejercicios. Nos exigimos bastante con los profes, vengo dos veces por semana y coordinamos todo con los profes del Departamento y de la pileta”, explicó el nadador.

En tanto, la jugadora de handball Michelle Leiva, convocada a la selección de Chubut juvenil, declaró: “Está muy bueno, me gusta lo que hacemos. Hay días más pesados, otros no tanto. Vengo con otras compañeras, y la verdad es que he notado cambios en mi rendimiento en los partidos. Estoy más rápida, más fuerte y mejor en la toma de decisiones”.

departamento.jpeg Foto: Prensa Comodoro Deportes.