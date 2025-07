Un funcionario municipal se burló de un dirigente porque es tartamudo

Por estas horas, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú solo se habla de una cosa: el escándalo en el que quedó envuelto un funcionario municipal al burlarse de un dirigente de la oposición que es tartamudo. “Quiero expresar mi más enérgico repudio a la burla que recibí de parte del secretario de gabinete municipal, Luciano Garro”, escribió Leonardo Posadas en una columna publicada en un medio local. “No sé si podrá tratar su perversidad”, agregó.

Durante una entrevista en un programa radial de FM Cero, el funcionario denunciado imitó el modo de hablar de Posadas. “No nos olvidemos de que toda esta causa es por Leo Po-po-po-Posadas”, dijo entre risas Garro. Según la víctima, en ese momento el hombre lo mencionó, “burlándose” de su tartamudez, al hablar del único expediente que sigue su curso en una causa judicial que tiene el intendente Mauricio Davico por la legitimidad o no de su candidatura en Gualeguaychú en 2023.

La actitud del funcionario municipal no pasó desapercibida y fue repudiada por organizaciones sociales, referentes políticos, y espacios vinculados a la discapacidad y la inclusión, que exigieron una disculpa pública inmediata y medidas disciplinarias. “El funcionario que se burla de una discapacidad no puede seguir en su cargo”, sostuvo una concejala opositora según consignó el diario local Uno de Entre Ríos.

Posadas prosiguió en su crítica: “Lo hizo [la burla] con una liviandad y un desparpajo, como si se tratara de un juego, mostrando una pobreza intelectual llamativa en un funcionario de tan alto rango, perteneciente a una gestión que se jacta de combatir males tales como el bullying, ciberbullying, grooming y/o la discriminación en todas sus formas”.

“Este tipo de declaraciones muestran la bajeza de quienes lamentablemente acceden a un puesto donde se toman las decisiones de una ciudad como Gualeguaychú, solo por ser amigos o cómplices, en este caso del propio presidente municipal”, prosiguió la víctima.

El dirigente afectado contó que trata desde muy joven su tartamudez, lo que le permitió superar etapas. “Me permite convivir con total normalidad en la actualidad”, dijo y sumó: “Pero lo que Garro no sabe es que muchos menores padecen el mismo problema, de quienes también podría burlarse de la misma manera. Además ignora todo lo que eso significa para las mamás, familias y amigos, que conviven diariamente ante esta circunstancia”, apuntó.

“Le informo a Garro que no sé si podrá tratarse de su perversidad, de su alto grado discriminatorio y maltrato aprovechando el acceso a un puesto a dedo y no por el voto de la gente […] Podría hablar de varias cuestiones relacionadas con él, pero tengo códigos que él, como quedó demostrado, no tiene”, cerró el dirigente radical.