La investigación de C5N pone el foco en el decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal que genera rechazo en los vecinos.

La controversia en torno a la autorización de un proyecto turístico de lujo en la zona de Península Magallanes, frente al Glaciar Perito Moreno, escaló en las últimas horas tras un detallado informe presentado por la periodista Felicitas Bonavitta en C5N.

La investigación puso bajo la lupa el decreto de excepción firmado por el gobernador santacruceño Claudio Vidal, una medida que generó un fuerte rechazo de vecinos, asociaciones de guías, hoteleros y autoridades municipales de El Calafate por avanzar de espaldas a la comunidad y en un área protegida.

El conflicto escaló tanto en el plano social como en el judicial: un juez determinó que no se puede cambiar la titularidad de las tierras hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se exprese sobre la cuestión de fondo, mientras en la Legislatura provincial impulsan proyectos para derogar el decreto y reclaman la creación de una comisión investigadora.

Durante el informe periodístico se remarcaron numerosas irregularidades y baches administrativos en torno a la operación inmobiliaria y comercial.

En primer lugar, el decreto inicial identificaba mal los lotes involucrados, lo que obligó al Ejecutivo a emitir una nueva normativa para corregir la delimitación territorial. Asimismo, se detectaron cambios en los compradores sin explicaciones claras, pasando de la mención de una persona física extranjera —el empresario Ali Alguardi— a una sociedad anónima (ASB Hospitality Calafate SAU) en plena conformación.

A su vez, desde el equipo de investigación señalaron que al expediente remitido a la Cámara de Diputados le faltaban cerca de 60 páginas, entre las cuales figuraba la oferta original de los dueños anteriores (la firma Lacustre del Sud SA) para venderle las tierras al Estado provincial por 3 millones de dólares, muy por debajo de los montos que hoy circulan en la nueva transacción.

En tanto, las organizaciones advirtieron que la autorización oficial se ampara en un estudio de impacto ambiental obsoleto (perteneciente al Master Plan 2023, pensado originalmente para refugios de bajo impacto), y no para la construcción proyectada de cabañas de lujo valuadas en millones de dólares cada una.

La reacción comunitaria no tardó en hacerse sentir en la provincia. Referentes de distintas entidades expresaron su profunda preocupación ante lo que consideran un avance inconsulto sobre un patrimonio natural de la humanidad.

En este marco, Ángel Serra (Asamblea de Vecinos de El Calafate) señaló: "El gobernador firmó un decreto de excepción por única vez, sin haberle consultado a los pueblos, sin haber consultado a las comunidades, con el desarrollo de una infraestructura propia de una ciudad frente al Glaciar Perito Moreno".

"Ellos nos hablan de 300 puestos de trabajo, pero esto perjudica totalmente a El Calafate. No es solo un problema local, esto es un tema de la provincia de Santa Cruz, la Argentina y el mundo porque eso es patrimonio de la UNESCO", lamentó Pablo Perret (Asociación de Hospedajes Turísticos).

En tanto, Esteban Belloni (intendente de El Calafate) manifestó la inquietud del municipio no solo por la transferencia de tierras a manos extranjeras, sino por habilitar la pernoctación y urbanización en un sector históricamente preservado.

Por su parte, tanto la ministra de Producción provincial, Nadia Ricci, como el secretario de Turismo, Diego Gamboa, defendieron la llegada de inversiones extranjeras argumentando la necesidad de romper con la estacionalidad turística y sostuvieron que el proyecto cuenta con los avales técnicos correspondientes. Sin embargo, las ausencias de los funcionarios a las citaciones legislativas y las respuestas incompletas a los pedidos de informe profundizaron las sospechas sobre la transparencia del proceso.