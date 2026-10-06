Un motociclista fue hospitalizado tras un choque en Presidente Ortiz

Fue en avenida José Ingenieros y estuvo protagonizado por un Chevrolet Aveo y una Motomel B110.

Un motociclista resultó herido este lunes por la noche tras protagonizar un choque con un automóvil en la avenida José Ingenieros, entre las calles Estanislao del Campo y General Conesa, en el barrio Presidente Ortiz, Km 5.

El accidente ocurrió alrededor de las 21 horas y tuvo como protagonistas a un Chevrolet Aveo y una motocicleta Motomel B110. El impacto se produjo en inmediaciones de una estación de servicio ubicada en la zona.

A raíz de la colisión, el conductor de la motocicleta manifestó sentir diversas dolencias físicas, por lo que recibió asistencia en el lugar por parte del personal sanitario. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Alvear para una evaluación médica.

En tanto, agentes de Tránsito Municipal realizaron los test de alcoholemia a ambos conductores, que arrojaron resultado negativo.

Si bien los dos vehículos contaban con la documentación correspondiente, fueron trasladados al Corralón Policial por disposición de la autoridad competente, donde quedaron a resguardo mientras se procura establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Distrito Mosconi, bajo la supervisión del funcionario fiscal de turno.