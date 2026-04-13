La intervención del Proyecto de Arte Público se realizó en el paredón externo de la Escuela Secundaria 796 “Antonio Berni”, en articulación con el barrio y actores institucionales cercanos.

Un mural colectivo poniendo en valor el arte, la comunidad y el ambiente

El Proyecto de Arte Público concretó su primera intervención de 2026 con la finalización de un mural en la Escuela Secundaria 796 “Antonio Berni”, dependiente de la FAV ISFD 806. La obra, que se desarrolló a lo largo de las últimas semanas, quedó concluida este sábado sobre el paredón externo del establecimiento.

La propuesta estética gira en torno a tres ejes: la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y el sentido de comunidad. En ese marco, el trabajo incluyó una articulación con el barrio y el centro de salud cercano, además de la incorporación de casitas de pájaros realizadas por Altamira como parte de la intervención.

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En la ejecución participaron Cristhian Gonzalez, Andrea Goyeneche, Dana Aguero, Bianca Reales, Claribel Rodriguez, Jessica Rivas, Mabel Ponce, Gabriela Bassi, Marcia Jara, Nidia Cayuman, Paulina Rufrancos, Carlos Escobar, Wanda Vasquez y Carolina Barrientos. El equipo estuvo conformado por estudiantes del Profesorado de Artes Visuales, junto a docentes, directivos de la institución y la supervisión escolar.

Durante la jornada final, vecinos, docentes y familiares se acercaron a recorrer el mural, en una actividad que reforzó el vínculo entre la escuela y su entorno.

Desde el proyecto destacaron que la iniciativa apunta a “seguir creando comunidad, estrechando lazos y haciendo crecer el arte y la educación pública en Comodoro Rivadavia”.