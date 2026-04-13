El Consejo Municipal de Discapacidad inició el período 2026

El sábado 11 de abril se llevó a cabo la 7ª Asamblea del Consejo Municipal de Discapacidad de Rada Tilly, dando inicio formal al período de sesiones 2026. La jornada reunió a sus integrantes con el objetivo de compartir el trabajo realizado durante el último año y proyectar nuevas líneas de acción.

En este marco, se presentaron los nuevos miembros permanentes que participarán del trabajo en las comisiones este nuevo ciclo. El Consejo está conformado por una composición plural que garantiza la representación de diversos sectores de la comunidad: referentes de distintas secretarías municipales, representantes de familias de personas con discapacidad, un representante de las personas con discapacidad, también un miembro de la comisión de Bienestar Social del Concejo Deliberante de la ciudad, un representante del área de Salud de Rada Tilly y otro de Escuelas locales. Esta diversidad fortalece el carácter participativo del espacio y enriquece la construcción de políticas públicas inclusivas.

Desde el Consejo se destacó la importancia de sostener y profundizar este ámbito de participación, que permite articular acciones entre el Estado local y la sociedad civil. Durante el encuentro, se avanzó en la lectura de actas, el trabajo en comisiones y la puesta en común de propuestas, que fueron sometidas a votación.

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“Fortalecer estos espacios de participación es clave para construir una comunidad más justa e inclusiva, donde todas las voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones”, destacó Laura Bersáis, presidente del Consejo.

Asimismo, invitó a la comunidad a presenciar las sesiones del Consejo, que se realizan de manera bimestral, promoviendo así una mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de espacios abiertos, transparentes e inclusivos.

PROPOSITO

El Consejo Municipal de Discapacidad de Rada Tilly fue creado en 2024 mediante la Ordenanza N° 2745/24, aprobada por el Concejo Deliberante de la ciudad. Su función esencial es la promoción, coordinación y el asesoramiento no vinculante a las autoridades municipales y a la comunidad.

En este sentido, el Consejo trabaja de manera sostenida en la generación y acompañamiento de políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y favoreciendo su plena inclusión en la vida social.