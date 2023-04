Un neuquino quiere ser el primer participante sordo

Aseguró que su objetivo es demostrar que no son diferentes y que pueden socializar como todas las personas.

La convocatoria para los interesados en ingresar a la casa de Gran Hermano 2023 está abierta y con el transcurso de los días se conocen más castings de interesados de todo el país que comparten sus videos en busca ocupar una de las plazas disponibles. En esta oportunidad, el interesado es un vecino sordo de la ciudad de Neuquén que quiere poder demostrar que la mayoría de las creencias sobre las personas que no pueden escuchar son prejuicios.

Luis Cano, un neuquino sordo de 34 años, intérprete sordo internacional, que estudia la carrera de mediador sordo, trabaja como empleado y ya subió su casting con toda la ilusión de poder entrar al reality. “Siempre fui seguidor del programa. Es la segunda vez que me postulo, ojalá me llamen”, aseguró en diálogo con LMNeuquén.

El neuquino explicó que realizó el video con mucha ilusión. “Me motiva mostrar la realidad de la comunidad sorda, que podemos comunicarnos, trabajar y hacer todo tipo de actividad. Quiero que se vea la inclusión tal cual es hoy”, indicó.

Luis señaló que busca demostrar que las personas que no escuchan no son diferentes. “Podemos socializar como todas las personas y la barrera no es de nuestra parte sino de la sociedad. Mi idea es que a través mío se pueda conocer una comunidad que está ávida de que se respeten sus derechos como accesibilidad, educación, salud, intérpretes profesionales para personas sordas, entre otras cosas”, aseveró.

El joven postulante advirtió que es necesario visibilizar las necesidades de la comunidad sorda para que se pueda conocer para lograr aprobar la Ley de la Lengua de Señas Argentina como patrimonio cultural de la Persona Sorda.

En su video presentación Luis se comunica en lenguaje de señas, al mismo tiempo que una interpreta va relatando lo que él dice.

“Hola ¿cómo están? Me presento, soy Luis, vivo en Neuquén capital y soy una persona sorda, tengo 34 años”, comienza el postulante al reality. “¿Qué estoy diciendo? Qué yo como persona sorda puedo entrar a jugar a la casa de Gran Hermano, se puede”, garantizó.

“Quisiera ver cómo mis compañeros comunican con una persona sorda, cómo hacen, cómo se sienten ellos y si la comunicación se hace posible o no”, especuló. "Dos veces quise ingresar, pero no pasó nada. Ojalá esta vez sí me convoquen para entrar a la casa de Gran Hermano”, pidió.

“Si ingreso a jugar tengo unas estrategias que ya van a ver. Yo no quiero mostrar algo falso de mí, sino que quiero mostrar realmente quién soy y como somos en la comunidad sorda, que no tiene que taparnos”, agregó.

Por último, contó: “También sé bailar, pero se preguntarán cómo bailo si soy sordo… bueno a través de las vibraciones de la música fuerte puedo sentirlo”.

“Soy una persona muy divertida que hace chistes, también soy un dormilón, soy muy alegre, tengo muchas ganas de entrar a la casa de Gran Hermano, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias”, concluyó.