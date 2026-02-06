En medio de un estado de alteración, el hombre agredió a la trabajadora de la salud y le provocó una traumática amputación. Sucedió en Chaco.

Un paciente mordió a una enfermera y le arrancó parte de un dedo

Un terrorífico hecho de violencia se registró esta semana en un hospital de la provincia de Chaco, donde una enfermera sufrió la amputación traumática de parte de uno de sus dedos luego de ser atacada y mordida por un paciente que se encontraba en un grave estado de alteración.

El dramático ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles en el Hospital "Isaac Waisman", ubicado en la localidad de General Pinedo, al suroeste de la provincia. Según trascendió, cerca de las 5 de la mañana, ingresó a la guardia un hombre que presentaba presuntamente un comportamiento violento y descontrolado, presuntamente bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes. Ante esa situación, se activó el protocolo correspondiente a salud mental.

De acuerdo con la información que trascendió, mientras era asistido por el equipo médico y de salud mental del hospital Waisman, el paciente, en un estado de completa alteración, reaccionó de manera agresiva y se abalanzó contra una enfermera. En ese contexto, la mordió con extrema violencia en uno de los dedos de su mano derecha, provocándole una lesión de gravedad.

Medios locales difundieron además una foto del estado en el que quedó la mano de la enfermera tras el violento ataque. En la imagen se observa la mano derecha de la trabajadora de la salud apoyada sobre una superficie esterilizada con gasas y varias manchas de sangre visibles.

Posteriormente, el informe médico confirmó que, producto del brutal ataque, la enfermera sufrió la amputación traumática de la falange distal del dedo medio, una lesión severa que requirió que sea atendida de urgencia.

Tras el brutal ataque, el agresor fue reducido y trasladado con custodia policial a un centro de Salud Mental de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, ubicada a unos 120 kilómetros del hospital, donde quedó internado bajo observación.

En paralelo, la enfermera realizó la denuncia penal correspondiente y se dio intervención a la Justicia chaquea, que ahora investiga las circunstancias del violento episodio y continúa con el seguimiento del caso.