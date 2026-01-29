Un perro dogo eje de un conflicto familiar

La Cámara de Apelaciones de Roca confirmó un esquema provisorio de encuentros semanales y pernoctes para un niño pequeño, tras descartar riesgos en el hogar paterno por tenencia de un perro dogo.

Un conflicto familiar llegó al ámbito judicial luego de que un padre solicitara ampliar el tiempo de contacto con su hijo de corta edad. La Justicia le otorgó un régimen de comunicación que incluye visitas semanales y pernoctes en su domicilio, decisión que fue cuestionada por la madre del niño y finalmente revisada por la Cámara de Apelaciones de Roca.

La mujer apeló el fallo de primera instancia al sostener que el menor no cuenta con la madurez suficiente para expresar su voluntad y que el hogar del progenitor no sería un entorno adecuado, principalmente por la presencia de un perro dogo de gran tamaño. Sin embargo, el tribunal rechazó la impugnación y confirmó lo resuelto inicialmente.

Entre los elementos clave del análisis judicial se destacó un informe socioambiental que evaluó las condiciones del domicilio paterno. El estudio indicó que el animal no presentó comportamientos agresivos ni signos de violencia durante la observación, y que no existían antecedentes que permitieran presumir un peligro inmediato para el niño.

Aun así, la sentencia estableció obligaciones concretas para el padre, quien deberá extremar los cuidados durante los períodos en que ejerza la guarda y garantizar la seguridad del menor en todo momento. Además, se dispuso que ambos progenitores informen al juzgado cualquier situación relevante vinculada al niño dentro de las 24 horas de ocurrida.

La Cámara subrayó que las medidas adoptadas tienen carácter provisorio y pueden ser revisadas ante nuevos hechos, pero remarcó que el fallo prioriza el interés superior del niño y la necesidad de preservar el vínculo con ambos padres. Según el tribunal, el derecho a la coparentalidad no puede ser limitado sin razones graves, las cuales no se acreditaron en este caso.

Finalmente, los jueces valoraron que tanto la madre como el padre ofrecen contextos adecuados para el desarrollo del niño y sugirieron medidas complementarias para favorecer su bienestar, como promover intercambios parentales en un clima armónico, mejorar la comunicación entre los adultos y evaluar la intervención de un tercero de confianza —por ejemplo, la abuela materna— si fuera necesario.