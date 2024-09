Un piloto le contestó a Macri: "Tu mujer no opinaba lo mismo"

El ex presidente Mauricio Macri quedó expuesto en las redes sociales luego de que un piloto contara que llevó a su esposa Juliana Awada en un vuelo y que quedó conforme. El trabajador aéreo Nicolás Capella salió al cruce del ex jefe de Estado luego de que este publicara una extensa carta en las redes sociales en la que propone un plan de quiebra y privatización de Aerolíneas Argentinas, en sintonía con la idea de Javier Milei de ponerle una bandera de remate a la línea aérea de bandera.

Todo comenzó cuando Macri salió a plantear "un plan de desarme urgente" de Aerolíneas Argentinas y sugirió un "proceso de quiebra" para "reestructurarla" sin "convenios colectivos" de trabajo, dividir la compañía en "dos o tres nuevas" o "liquidar" sus aviones, simuladores y áreas de mantenimiento y rampas a otras empresas privadas.

Sobre el futuro de los trabajadores, remarcó: "hallarán rápidamente oportunidades".

El ex presidente publicó el mensaje en medio de un paro de controladores aéreos en reclamo mayores salarios

El planteo de Macri recibió el repudio de la comunidad aeronáutica que mantiene un plan de lucha contra el intento oficialista y de sus aliados de privatizar Aerolíneas Argentinas.

En este contexto, un piloto de la línea de bandera publicó un picante mensaje contra el ex presidente y lo dejó en evidencia. "Hace dos semanas la traje a tu mujer en ‘Primera Clase’ y no opinaba lo mismo que vos, Mauricio Macri", escribió el usuario Nicolás Capella en la red social X, ex Twitter. "¿Lo pagaste al menos al pasaje o fue de garrón? Gracias por acordarte de nosotros! Tmb te queremos mucho!", completó el mensaje el piloto.