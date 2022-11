Una boxeadora fue golpeada por su pareja

A pedido de la Fiscalía de Rawson, el juez de garantías Fabio Monti abrió la investigación en contra de un hombre que el domingo pasado golpeó a su pareja y luego a dos policías cuando fueron a detenerlo, en un hecho ocurrido en la ciudad de Rawson. Las imputaciones en contra de C. C. son variadas y por el plazo de 90 días no se podrá acercar a la mujer por una medida de prohibición de acercamiento que ya había resuelto la Jueza de Familia de la capital provincial, publicó Jornada.

Tras una discusión subida de tono por razones propias de la intimidad de la pareja, C.C. golpeo a la mujer –K.Q. una boxeadora amateur de Rawson- mediante puntapiés y golpes de puño, primero en el interior de su casa de la calle Mendoza de Rawson y luego en el exterior de la vivienda.

Ya con la víctima, con el rostro ensangrentado, arribaron policías que intentaron detenerlo. “No los voy a dejar pasar y en mi casa hago lo que quiero”, dijo según la descripción de los hechos que hizo el procurador de fiscalía, Leonardo Cheuquemán, en representación de la Fiscalía de Rawson, durante la audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada en la Oficina Judicial de Rawson.

Al intentar detenerlo, C.C. forcejeó con dos policías, rodaron al piso hasta ser finalmente inmovilizado. Un policía resultó mordido en una ceja y otro sufrió un golpe de puño. Las lesiones que sufrió la mujer y de las que resultaron víctimas los dos policías, fueron consideradas de carácter leve.

El representante de la defensa pública, Pablo Sánchez, negó los hechos tal como fueron descriptos por la acusación y no se opuso a la apertura de investigación del caso. Barajó la posibilidad de que durante el proceso penal que se inició en contra de su asistido, se aplique una “solución alternativa al conflicto”, teniendo en cuenta que no posee antecedentes.

Por su parte, el procurador de fiscalía Cheuquemán no pidió medidas coercitivas, aunque sí reiteró la necesaria prohibición de acercamiento durante 90 días, tal como ya lo había dispuesto la jueza de Familia de Rawson. En este sentido, el defensor Sánchez le pidió al juez Monti que la misma conducta se le solicite a la mujer respecto de C.C.

El juez de garantías abrió la investigación por el plazo de seis meses por la imputación de “lesiones leves y amenazas agravadas por el vínculo y en el marco de violencia de género”, además de resistencia a la autoridad.