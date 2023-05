Una comodorense con la selección argentina de pista junior de ciclismo

La joven comodorense Angelina Licastro integra la Selección Argentina de ciclismo pista Junior que competirá en el Panamericano Juvenil de Asunción 2023, que se realizará desde este martes al 14 de mayo en Paraguay.

Tras la convocatoria en la Selección, Angelina expresó: “Todavía no me lo creo, estoy representado con estos colores acá, hoy en Paraguay, estoy emocionada y orgullosa de que todo se puede cuando uno se lo propone. Espero que estén felices y lo vamos a dar todo con los chicos”.

“Llegué a estos juegos porque hace dos años le di hincapié a la bici, también hacía triatlón. Fue un cambio muy grande, comencé con los Juegos de la Araucanía y Epade del año 2021, donde logré bronce femenino en Epade y 4to puesto en Araucanía, donde junté experiencia”, recordó.

Del mismo modo, Licastro dedicó este presente a sus afectos, “les mando un abrazo enorme a la familia que siempre está apoyando y los abuelos siempre me mandan todo el amor, cariño, si no los tengo a ellos no podría estar haciendo esto que estoy cumpliendo”, señaló.

También se mostró agradecida por el acompañamiento recibido de parte del Estado municipal. “El apoyo de Deportes, Hernán Martínez que se portó de maravillas cuando yo me tuve que ir para Rafaela, agradecida totalmente”, manifestó la ciclista.

Angelina Licastro llegó a la disciplina convocada por Daniel Capella, actual técnico de la Selección argentina, quien la invitó a probar en ciclismo pista. Y las ganas en probarse la llevaron en el mes de diciembre a Rafaela, Santa Fe donde él tenía un club y una pista abierta, se sumó a los entrenamientos tuvo la posibilidad de participar en el selectivo a los Panamericanos en Buenos Aires.

La delegación argentina está integrada por 17 competidores y ya se encuentra en Paraguay ultimando detalles para la competencia que comenzará este martes.