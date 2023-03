Una compañera de club de Dibu Martinez rechazó una fortuna por sus fotos

Una plataforma que le compite a Only Fans, el popular sitio de contenido para adultos, le ofreció a Alisha Lehmann ser embajadora con un monto exorbitante, pero se negó.

Alisha Lehmann es una de las jugadoras más populares del mundo, pero no solo por sus cualidades deportivas. ¿El motivo? La delantera del Aston Villa fue rival y pareja de Ramona Bachmann, para luego formalizar una relación con el brasileño Douglas Luiz, la cual terminó recientemente por la exposición mediática que comenzó a generar la atacante de los Villanos. Ahora, su nombre volvió a estar entre los principales portales europeos por la decisión de rechazar una propuesta del principal competidor de OnlyFans.

La información la brindó el medio británico Daily Mail y aclara que la suiza se negó al ofrecimiento de 100.000 libras esterlinas (unos 120 mil dólares a precios actuales) para producir contenido en la plataforma MyClub. El sitio está en auge y la buscó para que sea la embajadora de la marca.

Su formato es similar y no varía mucho al de Only Fans, por lo que Alisha era solicitada para crear contenido. Eso sí, según el mencionado diario, la propuesta no exigiría que Lehmann se hiciera fotos desnuda o necesariamente sensuales, sino que "llamaran la atención sobre su belleza".

Mike Ford, vicepresidente de la compañía MyClub, había emitido un comunicado con el interés de contar con la delantera europea. “Dada su creciente legión de seguidores, que no hará, sino aumentar a medida que se acerque la Copa Mundial, MyClub quiere hacerle una oferta. Puedes publicar fotos de entrenamiento y responder personalmente a las preguntas de los fans y no tener que lidiar con gente en tus mensajes directos 24/7", le dijo el empresario, ofreciéndole que el 50% de las ganancias sean destinadas para apoyar la primera división femenil de Suiza. Sin embargo, el pedido no prosperó.