Una diputada pidió un frigobar para su despacho

Cuando la diputada provincial Taiana Goic (bloque Cultura, Educación y Trabajo) reclamaba por partidas para comedores de las escuelas de la provincia, el oficialismo se levantó dejando sin quórum la sesión del martes. La misma legisladora había ingresado una nota reclamando la compra e instalación de un frigobar en su despacho.

La legisladora que responde al gremio de Camioneros, se encontraba en uso de la palabra y reclamaba por mayores partidas para los comedores escolares, apuntando que hay una reducción de raciones y alimentos.

“Me parece bochornoso que haya chicos que no pueden comer una milanesa, un bife o pescado, teniendo el litoral que tenemos”, había manifestado.

Cuestionó que “no tengamos el criterio de llenarles la panza a los chicos y no alimentarlos porque con los recursos alcanza para comidas con abundantes carbohidratos, no para frutas y verduras”. Y adelantó su intención de presentar un proyecto para que sea tratado sobre tablas para implementar y garantizar la Ley de Seguridad Alimentaria. Fue allí cuando se le comunicó que la sesión había quedado sin quorum ya que solamente había 13 legisladores presentes. Además, tomó nota entonces de que no habría sesión este jueves, ya que pese a que en Labor Parlamentaria rechazaron la posibilidad, desde presidencia –Ricardo Sastre- se dispuso que en función del censo los diputados suspendieran otra sesión, lo cual desató una ola de críticas a la que se sumó otra legisladora: Leila Lloyd Jones.

Goic, por su parte, lamentó que sus colegas “se hayan quedado para aprobar un alquiler de más de $ 90 mil para un diputado y que no puedan quedarse a escuchar el hambre que pasan los chicos de su provincia”.

“Es lamentable los diputados que tenemos; esta provincia no se los merece. A los diputados que no se pudieron quedar, lo entiendo”, concluyó.

Luego trascendería que la misma diputada reclamó recientemente, y por nota al secretario habilitado de la Legislatura, Crhistian Fraysse, un frigobar para su despacho, evidenciando la necesidad de tener bebida fresca para las largas jornadas de trabajo.

“Me dirijo a usted con el fin de solicitar una heladera frigobar para mi despacho”, planteó Goic, haciendo un reclamo porque ya había sido “solicitada en nota 11/19” que adjuntó a este nuevo pedido.