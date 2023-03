Una ex Gran Hermano habló de la detención de Marcelo Corazza

En Intrusos (América TV), Tamara Paganini, que fue compañera de Corazza en Gran Hermano, se mostró sorprendida al enterarse de los detalles de esta noticia.

"Me enteré por un productor. Y dije: '¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra'. La verdad es que espero que sea un error", exclamó la ex figura del famoso reality.

Paganini aseguró que pone las manos en el fuego por el productor de TV. "Lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquier quisiera tener. Quiero creer que Corazza es un 'perejil'", sostuvo.

Al finalizar, la ex GH insistió que le costaría pensar que Corazza pueda estar involucrado en un caso de trata de personas. "Si esto es verdad, me largaría a llorar porque lo adoro y no me puedo imaginar que hiciera algo así", concluyó.