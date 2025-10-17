Este sábado, de 11 a 20, se desarrollará una nueva edición de la Feria de Emprendedores y Artesanos de Rada Tilly. La cita es en el Centro Cultural, con entrada libre y gratuita.

Una feria de artesanos donde encontrar el regalo para mamá

Impulsada por la Secretaría de Cultura Municipal, la feria reunirá una variada propuesta de emprendedores y artesanos locales, que ofrecerán productos únicos y hechos a mano: vajilla y objetos de cerámica, vitrofusión y madera, tejidos, velas, indumentaria, pañuelos y pareos, piezas realizadas con materiales reciclados, pinturas, papelería, ilustraciones, agendas, bijouterie, bolsos, riñoneras, adornos, muñecos ¡y mucho más!

Cada stand refleja el talento, la creatividad y el trabajo de quienes eligen producir en la ciudad. Una oportunidad para apoyar la economía local, conocer nuevas propuestas y elegir regalos con identidad y valor artesanal.