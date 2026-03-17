Una joven denuncia a remisero por acoso

Una joven de 23 años denunció a un taxista de 61 años por acoso sexual en Caleta Olivia.

La víctima relató que el hombre, que trabaja en una remisería del barrio Vista Hermosa 2, le propuso un beso a cambio de viajes gratuitos, aprovechándose de su posición de poder y de la confianza que ella había depositado en él. Precisó que el incidente ocurrió el jueves pasado, cuando el taxista la llevó a su casa después de trabajar.

"Me dijo que tenía una propuesta para mí, que no quería que me lo tomara a mal y me sentí muy incómoda, no sabía qué decir".

Finalmente, decidió denunciarlo ante la Comisaría de la Mujer, donde se le recomendó que no tuviera contacto con el taxista.

"La policía fue muy amable conmigo, me entendieron y me apoyaron", dijo la joven y ahora espera que su caso sirva de ejemplo para que otras mujeres se animen a denunciar situaciones similares.

La denuncia se hizo pública en redes sociales y generó un gran impacto en la comunidad. La policía continúa investigando el caso y se espera que se tomen medidas legales contra el taxista.

La remisería donde trabaja el taxista no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, pero se espera que tome medidas al respecto.