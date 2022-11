Una madre denuncia por violencia a su expareja

Claudia Herrera, una joven madre de 25 años, llevando a su bebé de seis meses en brazos, se encadenó en la tarde de este martes el acceso a la Oficina de Protección a la Victima, organismo provincial ubicado en la calle Rivadavia de Caleta Olivia.

Manifestó que allí se desentendieron de la situación de desamparo en que se encuentra, luego de sufrir violencia verbal y física de su ex pareja que además de impedirle el ingreso a departamento que compartían, se quedó con sus bienes y además le vendió el auto que ella poseía y se guardó el dinero de la transacción comercial.

Contó a los medios periodísticos que la encargada de esa oficina, la dra. Gladys Chaile la trató de mala manera y otras profesionales de su entorno igualmente tuvieron una actitud que dista de ser funcionarias que se ocupan de casos de violencia de género.

“Yo me quedé en la calle con mi bebé y me pudieron alojar en la Casa Abrigo del municipio, pero perdí todas mis cosas porque el que era mi pareja, Mariano Mauricio Moreno (27) me dejó afuera del departamento en que el vivíamos y además se quedó con mi auto y lo vendió sin mi permiso y nada me dio”, relató visiblemente compungida.

Dijo además que se trata de una persona agresiva, que consume drogas y “fui víctima de violencia física”.

“Me pegaba en la cabeza y tuve que ir al hospital y hacer la denuncia en la Comisaria de la Mujer, pero me quedé sin nada y por eso quise hacer público mi caso”, agregó.

Sus declaraciones a la prensa fueron emitidas en directo por el canal de televisión local, lo que hizo que dos efectivos policiales de la Comisaria Primera se acercaran a hasta la Oficina de Protección a la Victima, a fin ver la posibilidad de la madre y el bebé no quedaran a la interperie.

Claudia también manifestó que además de solicitar ayuda económicas para poder alquilar un sitio donde vivir, exigía que a su expareja le colocaran una tobillera electrónica en razón de las amenazas que le había proferido.