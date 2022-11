Una muestra de pintura que retrata la ciudad

Hace muchos años las acuarelas le fueron esquivas por ser inaccesibles para el bolsillo de una estudiante de arquitectura. Sin embargo, años después, Lía Navarro confiesa que las acuarelas le salvaron la vida. Ahora expone “La ciudad como colección” una muestra de sus registros con acuarelas realizados a lo largo de los años con la técnica del sketch y de su último trabajo que le permitió acceder a una Beca Creación del fondo Nacional de las Artes.

Estepalia es el seudónimo que eligió, que combina en una palabra su nombre y la estepa. “Siempre me inspiraron mi barrio Km 5, Comodoro y Rada Tilly, pero desde una mirada de visitante que ve con asombro todo en la historia singular de Comodoro y Rada Tilly”, describe Lía.

Lía comenzó a pintar hace 6 años cuando el cuidado de un familiar enfermo la llevaba a pasar muchas horas dentro de su casa: “Al no poder salir por tener que estar mucho tiempo en casa, me refugié en las acuarelas y ellas me salvaron”.

Comenzó a pintar influenciada por dos movimientos el de croquiceros urbanos y el de los diarios de naturaleza. En ambos lo valioso es el registro, no la obra de arte. Mostrar el aquí y ahora y no persiguiendo el objetivo de lograr belleza o destreza en la técnica, sino el registro en sí mismo que muchas veces va acompañado de otros lenguajes como la palabra a través de memorias, poesías, anécdotas, descripciones.

Al principio para Estepalia la premisa fue re-mirar y re-descubrir aquello que estaba naturalizado y que la cotidianeidad había hecho invisible de la ciudad: su arquitectura, su patrimonio, sus paisajes, su flora y fauna, especialmente sus aves. Pero de a poco, esta actividad se transformó en la obsesión de un coleccionista, que mide todo por lo que le está faltando y nunca está conforme con lo que ya tiene.

Gaviotines, albatros, halconcitos, pequeños caracoles, una casa, herramientas, máquinas y talleres, la pasarela del Km 5, la usina, integran la colección de Lía que puede visitarse hasta el 5 de diciembre.

Ahora su objetivo es entusiasmar a que nuevos coleccionistas de fragmentos de ciudad redescubran y realicen sus propios registros. Y quizás, quieran seguir completando su colección.

El 3 de diciembre la artista realizará un taller de sketch en el Centro Cultural con entrada libre y gratuita desde las 14.