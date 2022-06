Una mujer fue desalojada con sus hijos por orden de la jueza de Familia

Una mujer de 38 años con un hijo de 4 años con trastornos de madurez, una hija de 22 años con epilepsia y su yerno (22) se comunicó en tono desesperado con Crónica para hacer pública una situación que en las últimas horas la dejó en la calle y albergada en una especie de sótano del Gimnasio Municipal número 3 del barrio Máximo Abásolo.

Se identificó como Patricia Alejandra Morlivo (38) y ya anteriormente se había comunicado para dar su historia de vida y también por sentirse amenazada con un probable desalojo que sorpresivamente se dio durante la mañana del viernes 24 del corriente de la casa del Instituto Provincial de la Vivienda -IPV- sobre calle Carrero Patagónico 3.617 del barrio Abel Amaya. Un grupo de mujeres policías llegó al lugar con la orden de desalojo firmada por la titular del Juzgado de Familia de esta ciudad Guillermina Sosa, informó.

“Soy oriunda de Goya, en la provincia de Corrientes y me vine a Comodoro en el año 2005 y dejé a mis hijos allá, pero conocí a un hombre que me dijo que trajera a mis hijos que acá tendríamos otra vida, y terminamos casándonos” comentaba la mujer. Dijo haber iniciado trámites ante el IPV pidiendo por una vivienda. “Lo hice con mis documentos y presentando también la documentación de mis hijos, pero este hombre no resultó ser lo buena persona que parecía y me hizo vivir un infierno del que prefiero olvidar” manifestaba entre sollozos.

Lo cierto es que después del desalojo del viernes último la llevaron a una especie de albergue en una zona baja del Gimnasio 3 donde “hay mucho frío, no hay calefacción y no tenemos agua caliente siquiera para bañarnos, y mi hijo de 4 años no puede vivir en estas condiciones; al igual que mi hija epiléptica, necesitan medicamentos, y acá nos dicen que de noche el sereno cierra todo, ¿y si tengo que salir urgente hacia el Hospital?” se preguntó. Y agregó: “Esa es otra, la otra noche estuve desde las 2 de la mañana y hasta la 5 para que nos atienda un médico que nunca apareció, yo me pregunto dónde están los derechos de mi hijo ante esta situación drástica que estamos viviendo por responsabilidad de una jueza de familia” manifestó, entre otras cuestiones, la desesperada mujer.