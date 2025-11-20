Una noche de trabajo, humildad y fiesta

La Fiesta Show celebró su 15° aniversario con un evento que reunió a artistas locales y nacionales y el espectáculo incluyó la participación de Banda al Rojo Vivo, La 2001 y el músico local Mauricio Aravena.

FM 106.9 La Fiesta Show celebró sus 15 años con un evento que convocó a Banda al Rojo Vivo, La 2001 y artistas locales. Tras la jornada, el productor y responsable de la emisora, Daniel “Chino” Navarro, realizó un balance sobre el desarrollo del espectáculo y el desempeño de quienes participaron.

Navarro señaló a El Patagónico que la primera impresión de la noche fue el ingreso sostenido del público: “Ver cómo la gente entraba dispuesta a vivir una noche única fue una señal de que íbamos por buen camino”.

La apertura de puertas marcó un punto clave. “En un abrir y cerrar de ojos se sintió el acompañamiento de la gente, que es lo fundamental en cada aniversario”, indicó. Según el productor, la energía del público se mantuvo durante toda la noche y alcanzó sus momentos más fuertes cuando las bandas interpretaron sus principales éxitos.

Uno de los hitos del evento fue la actuación del músico local Mauricio Aravena junto a Banda al Rojo Vivo. Navarro explicó que la emisora busca dar espacio a artistas de la ciudad: “Siempre tratamos de hacer partícipe a bandas locales, y en esta oportunidad fue el momento de Mauricio, que estuvo a la altura de la noche”. También destacó el acompañamiento de Cecilia Rojas, a quien definió como una colaboradora permanente de los artistas locales.

Según comentó, las bandas visitantes se llevaron una imagen positiva del público comodorense: “El público de Comodoro siempre es distinto: canta y baila muchísimo. Eso le marca la diferencia a cualquier banda”.

En relación a la identidad de la radio, Navarro recordó sus orígenes: “Arrancamos hace mucho tiempo; la mayoría somos amigos del barrio Laprida, y la idea siempre fue hacer cosas populares donde la gente disfrute”.

La conexión con la audiencia se mantuvo de principio a fin: “Desde la prueba de sonido hasta el final del show, con la luz del día asomando, hubo una conexión especial”, sostuvo.

Sobre la organización, destacó el trabajo previo del equipo y el aporte técnico de Raúl Garcés: “Siempre que se trabaja con Raúl y su equipo, uno está tranquilo porque es un profesional de lujo”.

Consultado por los aprendizajes que deja el aniversario, Navarro señaló que “como en cada evento, siempre hay cosas para mejorar, pero por suerte salió todo como lo planeamos”. Entre los comentarios que más se repitieron entre el público, mencionó “felicidad y ganas de seguir escuchando a las bandas”.

Para describir la esencia del evento, el productor eligió tres palabras: “Trabajo, humildad y fiesta. Así empezamos y así seguimos”.

Finalmente, agradeció a los medios que acompañaron con la difusión, a las bandas participantes y a La 2001, grupo con el que La Fiesta Show trabaja desde hace ocho años. También destacó el rol de Cecilia Rojas por su constante apoyo a los artistas locales.