Una periodista habría desatado la crisis entre Pampita y Moritán

Los rumores de crisis entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán siguen encendidos y en las últimas horas se conoció que habría una tercera en discordia, ligada a la política.

Ángel de Brito dio la información en LAM (América TV) y, tras dar algunos detalles sobre la relación de la modelo y el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, contó: "Esto no me consta para nada, pero uno de los rumores es que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura".

Ante esto, Yanina Latorre aportó datos y reveló: "Esto viene desde hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado... Ella le habría puesto un ultimátum".

"El año pasado en pleno Bailando le encontró mensajes con una periodista política, no sé si consumaron. Le dijo 'hasta acá', como que no vuelva a pasar. Desprolijidades en el teléfono... No le gustó algo que leyó y le dijo: 'Una más y te vas'", agregó.

Pese a que en LAM (América TV) no revelaron el nombre de la periodista en cuestión, contaron que "es muy cambiadora de novio" y que "siempre está en quilombo".

¿Pampita y Roberto García Mortián están separados?

En los últimos días circularon rumores que indican que Pampita y Roberto García Moritán estarían atravesando una crisis. Sin embargo, el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que el run run es mentira y que están muy bien como pareja.

Daniel Gómez Rinaldi contó en Implacables (El Nueve) que le informaron que Pampita y Roberto García Moritán estaban atravesando uan crisis, y que ésta venía desde antes de los Martín Fierro.

Sin embargo, la pareja se mostró muy acaramelada en los Premios Martín Fierro, y por este motivo los rumores se disiparon. A pesar de esto, el periodista volvió sobre el tema y afirmó que la pareja estaba viviendo uan dificultad en su relación.

"Desde hace unos días estoy trabajando en una información porque, si bien en los Martín Fierro los vimos a Pampita y Roberto García Moritán amorosos, acaramelados, de la mano, sonrientes, aparecieron los rumores de separación”, dijo Rinaldi. Y continuó: "De hecho el periodista Gustavo Méndez, a fines de agosto, también lo había contado. Gustavo, en su momento, habló con Roberto y le desmintió el rumor".

"¿Por qué llega a mis oídos esta información? Porque Roberto estuvo parando un par de noches en Casa Lucía, un hotel de la zona de Recoleta, en la calle Arroyo”, reveló.

No obstante, Gómez Rinaldi también contó que habló con García Moritán, quien le desmintió totalmente la información. “Estaba viendo el partido Boca-Racing, me dijo que estaba con su hija Ana y me desmintió la crisis. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘No, no, estamos muy bien’. De hecho me dijo que esta noche se iban al cumpleaños de una pareja muy conocida. Él desmiente el rumor”, detalló el periodista sobre la charla que sostuvo con el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

“Capaz estaban pintando la habitación (de su casa), y él se fue a un hotel…”, agregó Susana Roccasalvo, conductora del programa.