Una periodista de La Nación dijo que Ercolini buscó que fuera "vocera involuntaria"

La abogada y periodista de La Nación Paz Rodríguez Niell, que fue mencionada en los chats que involucran a empresarios de los medios, funcionarios políticos y cuatro jueces, confirmó que el magistrado del Juzgado Federal 10, Julián Ercolini, se comunicó con ella.

"Efectivamente Ercolini habló conmigo y después cuenta la conversación", comenzó diciendo la periodista de La Nación en el programa "Y ahora, quién podrá ayudarnos", en Radio con Vos. "Lo que buscaba era convencerme a mí para que yo fuera -dice uno de ellos- 'vocera involuntaria' de la versión de ellos", precisó acorde a la información que se filtró en mensajes y audios a través de la aplicación Telegram.

"Por suerte no lo fui porque no publiqué lo que tenía para decir de este tema pero hay partes que me constan porque escucho la voz de Ercolini sobre la conversación que tuvo conmigo", agregó Niell sobre la supuesta "versión falsa" para justificar la participación del juez y sus pares Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9) y Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal) en un viaje a Bariloche junto con el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques, entre otros.

"Me parece que el primer punto, que es por qué viajaron, quedó ampliamente superado por todo lo que se conoce ahora. De hecho en uno de los presuntos chats donde se escucha al presunto Ercolini, que su voz, cuando que habla conmigo dice que a mí me hace ruido que haya ido con un ministro de la Ciudad de Buenos Aires", comentó.

"Cuando ves la primera noticia, la pregunta es qué hacen con D'Alessandro", continuó la periodista. "Me dice que era un viaje de judiciales y se conocían de ahí, y en ese momento el origen era un acta filtrada. Creo que desde aquella noticia a esta, si todo esto se comprueba, es de una gravedad", afirmó.

Por último, Niell manifestó que "haciendo un ejercicio de templanza" también es grave que haya una "pinchadura" en la línea de teléfono del funcionario de Seguridad porteño e indicó que le llama la atención que todo se conozca días antes del veredicto contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa "Vialidad". En tanto, insistió: "Igualmente están los audios, es difícil pensar que hayan fraguado las voces".