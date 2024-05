Una tenista, hija de un combatiente de Malvinas, desapareció y la WTA la retiró

La italiana de 32 años, de padres argentinos, no aparece en la clasificación y desde hace dos meses no se sabe nada de ella.

El sábado 23 de marzo, Camila Giorgi cayó por un doble 6-1 ante la polaca Iga Swiatek en la segunda ronda del Masters 1000 de MIamia y fue la última vez que se la vio adentro de una cancha de tenis y la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero. Desde entonces, la tenista italiana, hija de un argentino que fue combatiente de Malvinas, no volvió a responder a las solicitudes de la WTA, la Asociación de Tenis Femenino.

La deportista, de 32 años y que ocupa el puesto 116 del ranking, no se expresó a través de ningún medio y su futuro es un misterio, mientras que la WTA decidió quitar su nombre del protocolo antidopaje y así figura en la lista de tenistas retiradas de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) desde el martes pasado.

Giorgi no atendió el teléfono, no respondió a las comunicaciones y no tiene nuevo contenido en sus redes sociales, se espera que se exprese antes del comienzo de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que comienza el próximo 20 de mayo.

“Asombrada, la WTA la buscó para pedirle un comentario, encontrando teléfonos desconectados (el suyo, el de su padre, los de sus hermanos Leandro y Amadeus), un mensaje vago y críptico (Camila no revelará nada sobre ella hasta Roland Garros, tal vez) y el eco de una indiscreción que la habría trasladado apresuradamente al extranjero por problemas en Italia”, publicó el diario Corriere della Sera.

El diario italiano también relató que hay una reciente acusación contra la tenista de la Fiscalía de Vicenza por la emisión de certificados falsos de vacunación contra el coronavirus. "Las investigaciones se centran en una médica de Vicenza que, para cubrirse la espalda, mencionó los nombres de personajes famosos", fueron las palabras que citó el periódico.

"Yo me vacuné en varios lugares, estoy tranquila", dijo Giorgi en una última entrevista, mientras su apellido figura en la lista de la investigación.

La Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) y la WTA intentaron comunicarse con Giorgi y su familia para confirmar la noticia, pero “encontraron los teléfonos desconectados. El suyo, el de su padre, los de sus hermanos, Leandro y Amadeus.

LA CARRERA DE CAMILA GIORGI

A lo largo de su carrera, Giorgi logró cuatro títulos de la WTA en s-Hertogenbosch, Linz, Montreal y Mérida, además de disputar seis finales y sumar cinco coronas de la ITF. En su mejor momento, alcanzó el puesto número 26 en el ranking femenino en octubre de 2018, aunque actualmente ocupa la posición número 116.

Con una personalidad explosiva, Giorgi nunca explotó su talento en plenitud, pero se mantuvo fiel a sus convicciones y confió plenamente en su padre y entrenador. Sergio, ex combatiente del Ejercito Argentino en la Guerra de Malvinas.

Giorgi padre recibió críticas por sus impulsivos métodos de trabajo, algo que suhija siempre defendió. “Papá creyó en mí desde el principio, tenemos un vínculo único”, expresó Camila, muchas veces comparada con Steffi Graf por su impecable juego de pies.