Universitarios protestan por aulas cerradas y acusaciones de robos

Un grupo de estudiantes de la unidad académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) hicieron público su malestar por directivas emanadas desde la Secretaría Académica que impuso el cierre de aulas con llave hasta tanto no ingresen docentes a dictar clases, pero además les indigna que esa disposición se haya tomado bajo el argumento de evitar robos.

Dos de referentes del grupo, Daniela Gutiérrez y Walter Muñoz, convocaron este martes a medios periodísticos al edificio universitario para que se constara la denuncia pública sobre decisiones inconsultas al estudiantado.

Al mismo tiempo, dieron a conocer un comunicado de prensa por el cual señalan que en esta unidad académica “desde hace semanas se vive una situación por demás atípica y violenta” ya que “luego del feriado del día del docente universitario nos encontramos con que las aulas estaban cerradas con llave”.

“En ningún área de la gestión universitaria se dieron respuestas o razones para explicar este hecho tan represivo y expulsante. Durante semanas, el estudiantado debió concentrarse multitudinariamente en los pasillos a la espera de que les docentes lleguen y abran las puertas para finalmente tener clases”.

“Las razones que giran en torno a la decisión que tomó el secretario Académico van desde robos, mal cuidado de las instalaciones y de la higiene e internas dentro de la gestión universitaria, pero nada es oficial”.

“Nos cansamos de hacer colas afuera del sector de alumnos para mendigar un aula para estudiar o conectarnos a nuestras clases. No queremos estar amontonados en cantina o en los pasillos esperando a que abran las puertas de las aulas para ir a clases2.

“Estas medidas nos parecen adoctrinadoras, violentas y excluyentes. No queremos una universidad presidiaria, no queremos una universidad que nos expulse, no queremos una universidad en donde seamos maltratados por quienes deben darnos respuestas y soluciones para que podamos seguir cursando. Queremos una universidad pública, gratuita, laica de calidad y de puertas abiertas”.