Urbana amplió la cobertura de recolección y barrido en toda la ciudad

A tres meses del inicio del nuevo contrato de concesión con el Municipio, la empresa informó que alcanzó el 100% de cobertura en la recolección domiciliaria y el barrido de calles pavimentadas. También anunció la próxima puesta en marcha de un Punto Verde Integral.

A tres meses de la puesta en marcha del nuevo contrato de concesión por diez años con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Urbana Higiene Ambiental informó que completó la cobertura total del servicio de recolección de residuos domiciliarios y del barrido de calles pavimentadas en la ciudad.

El nuevo esquema operativo está orientado exclusivamente a los servicios de higiene urbana y gestión ambiental. Según la empresa, el modelo incorpora nuevas herramientas tecnológicas para optimizar los recorridos, mejorar el monitoreo de las tareas y agilizar la respuesta a consultas y reclamos de los vecinos.

La concesión comprende la recolección de residuos, el barrido de calles pavimentadas, la erradicación de microbasurales y la administración de los Puntos Verdes y del Parque Ambiental. En tanto, el mantenimiento de plazas, bulevares y espacios verdes pasó a estar bajo la órbita de la Municipalidad.

El gerente de Operaciones de Urbana, Roberto Vinet, sostuvo que el objetivo es que "cada vecino perciba mejoras concretas en su barrio" y afirmó que la empresa continúa fortaleciendo el circuito del reciclaje para avanzar hacia una comunidad "cada vez más sostenible".

Entre las principales prestaciones incorporadas por el nuevo contrato se encuentra la extensión del servicio de recolección domiciliaria a la totalidad de las calles de Comodoro Rivadavia, incluyendo sectores que hasta ahora no formaban parte del área concesionada. A ello se suma el barrido del 100% de las calles pavimentadas, con una cobertura promedio diaria de 6.834 cordones cuneta.

El programa Barrio Limpio también fue reorganizado mediante un cronograma semanal fijo que recorrerá los distintos barrios con una frecuencia estimada de 20 días. Bajo esta modalidad, los vecinos ya no deberán solicitar por WhatsApp el retiro de residuos voluminosos o restos de poda. En cada recorrido se retirará hasta un metro cúbico por domicilio, siempre que los materiales sean depositados el día previo y se respeten los recorridos informados por la empresa.

Además, Urbana continuará distribuyendo 24 bateas comunitarias por semana, de lunes a sábado, destinadas al descarte de muebles, colchones, electrodomésticos, maderas y restos de poda. En paralelo, mantendrá un esquema de seis operativos semanales para la erradicación de microbasurales, con la participación de camiones, maquinaria y cuadrillas de operarios.

La totalidad de la flota cuenta con sistemas de GPS y monitoreo digital en tiempo real, una herramienta que permite supervisar recorridos, controlar horarios y optimizar la prestación del servicio.

Como parte de las acciones vinculadas a la gestión ambiental, la empresa anunció la próxima inauguración de un Punto Verde Integral equipado con nueve bateas diferenciadas para la recepción y clasificación de electrodomésticos, madera, colchones, neumáticos, escombros, restos de poda, metales, plásticos, cartón, papel y vidrio. El espacio se integrará a la campaña SE-PARAR con el objetivo de ampliar las alternativas para la disposición diferenciada de residuos.

La campaña también incluye actividades de educación ambiental desarrolladas a través de los programas Generación Urbana y PEYCA (Programa de Educación y Concientización Ambiental), que, según informó la empresa, ya alcanzaron a más de 25.000 estudiantes y 1.500 docentes de Comodoro Rivadavia.