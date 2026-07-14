Bandas de Comodoro compartirán escenario con Horcas en su única fecha patagónica

Deudor, Misseriah y Sin Anestesia abrirán la noche junto a la histórica banda de metal en la única presentación que ofrecerá en la Patagonia. Desde la productora MCPT aseguraron que el objetivo es fortalecer la escena local y convocaron al público a acompañar a las agrupaciones de la ciudad desde el inicio del recital.

El regreso de Horcas a Comodoro Rivadavia nació a partir del fanatismo de la productora MCPT (Más Cabezas Para Tu Pared) por la histórica banda de metal. Ese entusiasmo dio forma a la producción de la única presentación que la banda realizará en la Patagonia, prevista para el sábado 18 de julio en el Centro Gallego (España 666).

Concretar el recital demandó varios meses de reuniones y planificación. La organización debió resolver cuestiones técnicas vinculadas al sonido y la iluminación, además de afrontar el contexto económico que atraviesa el país.

"Es una jugada muy fuerte que estamos haciendo", resumieron desde MCPT en comunicación con El Patagónico, al explicar el esfuerzo que implica montar un espectáculo de estas características con el objetivo de ofrecer un show a la altura de las expectativas del público.

Otro de los desafíos fue recuperar el Centro Gallego como escenario para recitales. Para ello fue necesario avanzar con permisos y habilitaciones, aunque la elección respondió principalmente al deseo de volver a un espacio que forma parte de la memoria de muchos seguidores del rock y el metal en la ciudad.

"Muchos recuerdan los recitales organizados ahí hace muchos años y hay gente nueva que nunca alcanzó a ver un evento en ese lugar. Esta fecha es para juntar a dos generaciones diferentes con un mismo gusto musical", explicaron.

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UN ESCENARIO PARA LAS BANDAS COMODORENSES

Además del regreso de Horcas, la producción puso el foco en el protagonismo que tendrán Deudor, Misseriah y Sin Anestesia, las tres bandas locales encargadas de abrir la noche.

Para MCPT, compartir escenario con un grupo de la trayectoria de Horcas representa una oportunidad para reconocer el trabajo que las agrupaciones de Comodoro realizan de manera constante.

"Toda banda se merece tocar en un escenario grande y con bandas de renombre como Horcas. Ellos también le están poniendo el lomo a la escena de Comodoro, invierten tiempo, ensayan, componen, graban su música y la dan a conocer. Esta es una ocasión perfecta para hacerlo".

Por ese motivo, invitaron al público a llegar temprano para acompañar también a los músicos locales. La organización aclaró que la elección de las bandas no estuvo vinculada a concursos ni a exigencias relacionadas con la venta de entradas.

"Nunca les pedimos que rindan entradas ni que lleven determinada cantidad de gente para poder tocar. Desde que empezamos a producir tratamos de darle lugar a todas las bandas locales para que difundan lo que hacen y así lo vamos a seguir haciendo”.

En ese sentido, remarcaron el esfuerzo que sostienen los grupos de la ciudad para desarrollar sus proyectos de manera independiente.

"Las bandas están grabando su música, gestionando sus propias fechas y haciendo su merchandising. No hay ningún productor que venga y les baje la plata para grabar un disco o llevarlos de gira; se lo bancan todo ellos mismos”.

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UNA APUESTA POR EL METAL

La fecha también será apta para todo público, una modalidad que la productora ya había implementado en anteriores presentaciones, como las de Tren Loco y Zamarbide.

"Queremos que la gente de afuera vea que el ambiente del heavy metal es familia y que se transmite de generación en generación. También buscamos que los más chicos tengan la posibilidad de ver bandas de este calibre, porque quizás cuando cumplan 18 años ya no tengan esa oportunidad".

Mientras continúa la venta anticipada de entradas, desde MCPT aseguraron que la respuesta del público viene siendo positiva y confiaron en superar las expectativas. "En base a eso nosotros podemos seguir organizando más eventos y traer propuestas diferentes a Comodoro”.

La organización reconoció que producir recitales de esta magnitud implica asumir un riesgo económico, aunque aseguraron que el objetivo principal es sostener el circuito musical de la ciudad.

"Somos laburantes que estamos apostando a la cultura musical de Comodoro. No queremos ser millonarios; queremos que la gente pueda disfrutar de estos espectáculos y por eso buscamos poner una entrada acorde al bolsillo”.

Aunque el metal seguirá siendo el eje de su trabajo, adelantaron que también analizan organizar recitales de rock nacional. En lo inmediato, confirmaron que el 15 de agosto llegará Nepal por primera vez a Comodoro Rivadavia.

Para el sábado 18 de julio, la organización promete una verdadera jornada de metal. La boletería abrirá a las 17:00, mientras que el ingreso al Centro Gallego será desde las 18:00. La actividad sobre el escenario comenzará a las 19:00 con Deudor, continuará a las 19:50 con Misseriah, seguirá a las 20:40 con Sin Anestesia y tendrá a Horcas como cierre de la noche desde las 21:30. "Que vayan y apoyen, porque detrás de todo esto hay gente jugándose para que siga adelante. Va a ser una noche de metal en familia", expresaron desde MCPT.