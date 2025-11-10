UTA descartó una retención de servicio tras confirmación de pago

La empresa informó que abonará los sueldos durante la jornada y el gremio aseguró que el transporte público funcionará con normalidad en Comodoro Rivadavia.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó este lunes que no habrá retención de servicio en la empresa Patagonia Argentina, luego de que la firma confirmara que durante la jornada abonará los salarios adeudados a los trabajadores.

Desde el gremio señalaron que, con la garantía del pago, el servicio de transporte público en Comodoro Rivadavia se encuentra asegurado y se desarrollará normalmente.

La aclaración llega luego de que en días previos se generara preocupación entre los usuarios por la posibilidad de medidas de fuerza si no se cumplía con el depósito de los haberes. Con el compromiso de la empresa, la situación quedó momentáneamente resuelta.