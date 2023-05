Vaca Muerta bate récords mientras Chubut decrece su producción 

No es una novedad que hay muchas “fichas” puestas en Vaca Muerta, no solo por su potencial energético, sino también por el papel que puede jugar la formación geológica en la lucha del Gobierno nacional por la recuperación de las reservas. Por eso, no sorprende tampoco que el ritmo de producción crezca año a año y siga rompiendo récords.

Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, en los primeros tres meses del año se extrajeron 8.935.619 m3 de crudo a nivel nacional, lo que marcó un crecimiento del 11,4% respecto al volumen extraído en el mismo período del año pasado. Fue, además, el mejor resultado para ese período de los últimos 14 años. Hay que remontarse al 2008 para encontrar un volumen superior de crudo, en ese caso apenas por encima de los 9 millones de m3.

Ahora bien, ¿Cuánto de ese crecimiento es atribuible a Vaca Muerta? Para encontrar una respuesta a esa pregunta hay que analizar los resultados del sector petrolero por provincia.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, la producción de crudo de Neuquén alcanzó en el primer trimestre el máximo valor histórico para ese período, con 4.520.913 m3 extraídos. Con ese volumen, la provincia que explota Vaca Muerta logró un crecimiento del 27,4% en relación al año pasado y representó el 50% de la producción total nacional.

EL RESTO DE LAS PROVINCIAS

Para las demás provincias petroleras la situación es muy diferente. Con el grueso de las inversiones concentradas en tierras neuquinas, los volúmenes de producción de las otras jurisdicciones se encuentran estancados o en tendencia decreciente.

En el caso de Chubut, los números publicados por el Gobierno nacional indican que el primer trimestre cerró con una leve caída del 0,1% en comparación al 2022, con 1.981.689 m3 de crudo extraídos entre enero y marzo de este año, contra 1.982.763 m3 del año pasado. Contrario a lo ocurrido en Neuquén, la producción de esa provincia fue la más baja de los últimos 15 años.

El panorama es similar para Santa Cruz. En el primer trimestre del año registró una caída en sus niveles de producción del 1,7% y con 974.802 m3 extraídos, tuvo el peor resultado de los quince años analizados. De hecho, solo en 2022 y 2023 esa provincia no logró superar la barrera del millón de m3 de crudo en un primer trimestre.

No se queda atrás Mendoza, que si bien mantiene la esperanza de empezar a participar en la producción de Vaca Muerta (YPF está explorando el lado mendocino de la formación geológica), por ahora viene decreciendo en sus niveles de producción de forma constante. En los primeros tres meses del año la provincia cuyana produjo 781.425 m3 de crudo, el volumen más bajo desde que existe registro (1999). En comparación al 2022, la caída fue del 1,3%.

La quinta provincia más importante para el sector petrolero es Río Negro, pero sus niveles de participación en el total general son cada vez más bajos. Siguiendo la tendencia de Chubut, Santa Cruz y Mendoza, los niveles de extracción de crudo de esa provincia bajaron de 312.831 m3 a 295.748 m3 en el primer trimestre, registrando una caída interanual del 5,5%.