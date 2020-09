"Vanshi" Thomas también será parte del 3er. Congreso Solidario Online

El 3° Congreso Solidario Online de Ciencia, Deportes y Campeones tendrá lugar el sábado 3 de octubre -de 8:30 a 22:30-, a beneficio del profesor de educación física Javier Chiarito, quien se encuentra en Rosario recibiendo un tratamiento oncológico, con evolución favorable.

Evangelina Thomas; cinco veces campeona sudamericana y quien fue parte de tres mundiales en la categoría será una de las protagonistas estelares que tendrá el 3er. Congreso Solidario Online.

En esta oportunidad, el congreso online tendrá capacidad para 500 personas. El cupo del mismo es limitado -500 personas- y tiene un costo de $1000 (mil pesos argentinos o U$S 15 -quince dólares-, en tanto que será a mitad de costo para estudiantes y docentes de Chubut y Santa Cruz (inscripciones a través del Facebook: Movement Science OK).

“Vanshi” Thomas, atleta nacida en Trelew, comentó que la ser parte de esta iniciativa solidaria “me pone muy feliz” por “aportar este granito de arena en lo que es lo mío; el deporte que me ha dado muchísimo” y “esta invitación la recibí hace un par de meses, y mi entrenador me comentó que estuvo en este Congreso, me lo recomendó y cuando me enteré que era solidario me dieron más ganas de hacerlo”.

La atleta de medio fondo de la selección argentina, explicó que desde su lugar brindará su experiencia mundial, iberoamericana, panamericana y sudamericana.

“Contar un poco mi experiencia deportiva, desde que arranqué a los 14 años y a medida que pasaron los años como fue la evolución, a nivel de vida y deportivo. Los cuidados y la preparación para cada carrera, torneos” describió “Vanshi” Thomas (28 años) que agregó que “puedo seguir con la misma mentalidad, más madura, contándolo desde otro lado”.

En esta etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, expresó que el mismo no le ha impedido continuar con sus entrenamientos desde su hogar con el objetivo de seguir cosechando logros en su carrera deportiva.

“Como deportista estoy preparada para muchas cosas, a nivel de mi vida me han pasado muchas cosas; lesiones, cosas que no logre hacer por no tener torneos. Y esto a nivel mundial (pandemia) es bastante grave” explicó “Vanshi”.

Sin embargo, destacó que “a nivel personal le saque el mayor jugo posible para trabajar en lo deportivo, psicológico. Triste por lo que está pasando, este año tenía un montón de torneos, sueños que me están esperando. Estoy buscando motivarme día a día con mis entrenamientos, pensando en el año que viene” cerró.

El 3° Congreso Solidario cuenta con el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal. En el congreso online expondrán profesionales de nivel nacional e internacional, y ellos serán Jerónimo Milo, Eduardo Brandenburg, Guillermo Spotorno, Héctor Webber, Pablo Maccari, Juan Renda, Iván Tellnow y Matías Suhurt; junto a ellos, la hora de campeones contará con Evangelina Thomas, Omar Narváez y Héctor “Toto” Campos.

La iniciativa del congreso está a cargo del licenciado Angel Da Luz Pereira, integrante del equipo de capacitación e investigación del Ente Autárquico Comodoro Deportes, con el apoyo tanto de DGD y Comodoro Deportes, como así también las municipalidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.