Vecinos de los barrios Pietrobelli y Balcón del Paraíso reclaman por cambios de recorridos

Días atrás vecinos de los sectores altos de los barrios Pietrobelli y Balcón del Paraíso esperaron durante horas el paso de la Línea 1 que diariamente se toman para ir a trabajar o realizar diversos trámites pero a pesar de que funcionaba hace tiempo la frecuencia perteneciente a Patagonia Argentina no pasaba.

Esta situación se volvió a repetir y conocieron que desde la empresa se cambió el recorrido de manera inconsulta con los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros, por lo que reclaman una respuesta y que vuelva a hacer los mismos recorridos que hacía hasta hace pocos días.

Según denunció Aurora a El Patagónico: “yo no puedo bajar, ya estoy grande y me duelen los huesos. Ahora ya no pasa el colectivo por acá y me jodió la vida, lo uso todos los días. No sé por qué hacen estas cosas sin preguntarnos, no valemos nada parece”.