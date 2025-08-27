Viajes al exterior en alza y desplome del turismo interno: Cifras récord en julio

El turismo emisivo alcanzó un récord histórico en julio de 2025, mientras que la llegada de visitantes extranjeros a la Argentina cayó un 16%.

Esta situación, impulsada por un tipo de cambio favorable para viajar al exterior, profundiza la crisis del sector turístico local y provoca una pérdida de 10 empleos diarios en hotelería.

Según un reporte del INDEC, el mes de julio registró una suba interanual del 26,5% en la cantidad de argentinos que viajaron al exterior, sumando un total de 843.100 turistas. Esta cifra es la más alta desde 2017 y contrasta fuertemente con la llegada de turistas al país, que cayó un 16% respecto al mismo mes del año anterior, con solo 427.200 visitantes.

Este desbalance en la balanza turística se traduce en una fuga de dólares que impacta negativamente en la economía. La política económica actual favorece la salida de argentinos que buscan precios más accesibles para la compra de bienes y servicios en el extranjero.

La crisis del turismo interno se hace sentir con fuerza en la industria. La Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) reportó que la ocupación promedio no superó el 50% durante la temporada alta de invierno. Como consecuencia directa, el sector hotelero está perdiendo alrededor de 10 empleos por día.

Entre los destinos más elegidos por los argentinos se encuentran Brasil (23%), Chile (18,1%) y Paraguay (15%). Sin embargo, es en Estados Unidos y Canadá donde se registra el mayor gasto en dólares. Por otro lado, la mayoría de los turistas que ingresan al país provienen de países limítrofes, principalmente Brasil (32,3%) y Uruguay (21,3%).