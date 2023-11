Victoria Villarruel y otra barbaridad, ahora con la Interrupción Voluntaria del Embarazo

A menos de 24 horas del debate presidencial, desde La Libertad Avanza potenciaron el raid mediático, ya no solo con Javier Milei sino también con Victoria Villarruel. Y fue la candidata a vicepresidenta la que resonó con sus dichos sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es que la reivindicadora de la última dictadura cívico-militar confesó que en el partido ultraderechista piensan en "reabrir la discusión" sobre el aborto legal y hasta comentó, sin ningún fundamento, que hay mujeres que " están abortando chicos a término".

“Nosotros somos los dos pro vida”, explicó Villarruel en relación a la postura que mantienen junto al candidato presidencial de LLA en contra de la IVE. “También me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en 2020”, agregó, sin mencionar, por caso, que en la discusión del Congreso participaron especialistas de distintas áreas científicas.

Pero Villarruel tuvo una misión en todo momento: mantener su posición antiderechos. Así que no dudó en decir que el aborto "se termina estirando al infinito", para agregar con una afirmación sin más sustento que su declamación: “Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde”.

"Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico la madre puede obtener la autorización para el aborto", cerró, sin dar precisiones sobre casos.

