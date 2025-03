Vidal defendió su gestión y apuntó al kirchnerismo

El gobernador de Santa Cruz repasó su primer año de mandato. Vendió logros en educación, salud y economía. Críticas a opositores que no asistieron al acto.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, inauguró el 52° período legislativo en el teatro Lázaro Urdín de Pico Truncado. El mandatario trasladó la ceremonia a 670 kilómetros de Río Gallegos para subrayar su pertenencia petrolera en medio de la crisis que azota a la provincia por la salida de YPF.

En su discurso, defendió su gestión, resaltó los que consideró fueron avances en infraestructura, producción y seguridad, y criticó la ausencia en el acto del bloque de Unión por la Patria. “Santa Cruz está cambiando”, afirmó el mandatario.

El gobernador enumeró sus acciones durante el primer año de gobierno, destacando la visita a los siete departamentos de la provincia, el contacto con 124 emprendedores y la llegada de 77 nuevas empresas con interés en invertir en Santa Cruz.

En educación, subrayó la finalización de obras en varias instituciones y la entrega de 30 equipos de calefacción para garantizar el funcionamiento de las escuelas. También celebró que en 2024 se inició el ciclo lectivo “sin conflictos”, algo que consideró un hito en la provincia. No obstante, este año no podrá repetir la buena noticia. Los gremios docentes marcharon el martes pasado en el marco de un paro de 72 horas que afectó al inicio del ciclo lectivo y volverán a la huelga este miércoles 5 y el jueves 6 de marzo.

Entre los avances en salud, Vidal mencionó la adquisición de equipos médicos como tomógrafos, mamógrafos y ambulancias para distintos hospitales. También destacó la realización de ablaciones de órganos múltiples en colaboración con INCUCAI y un ahorro del 74% en insumos hospitalarios gracias a la ley de emergencia.

LA REALIDAD DE LA PRODUCCION

En el sector agropecuario, indicó que el Consejo Agrario Provincial asistió a más de 290 productores y 230 chacareros, con el objetivo de sostener la actividad ganadera en el territorio.

El mandatario resaltó la reactivación del parque industrial de Río Gallegos, la inauguración de plantas pesqueras en Puerto Deseado y la firma de una carta de intención con la empresa china Hong Dong por 200 millones de dólares para construir una nueva planta pesquera.

En vialidad, anunció la licitación de 15 camionetas, un camión volcador y una pala cargadora, además de la construcción de nuevas rutas y acueductos para mejorar la conectividad en la provincia.

Uno de los momentos más intensos del discurso fue cuando cuestionó la ausencia de la bancada de Unión por la Patria en la apertura de sesiones. “Son ustedes los que dejaron una provincia destruida”, expresó.

"La primera vez que me paré frente a ustedes les dije que no íbamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios y lo digo hoy más fuerte que nunca: no vamos a regresar al modelo de la decadencia, Santa Cruz está cambiando. Eso lo saben, incluso, los que quedaron anclados en el pasado", dijo el gobernador que también destacó haber terminado con la Ley de Lemas con más de tres décadas de vigencia en la provincia.

"Era un sistema distorsivo de la voluntad popular, que fue mutando a la medida de los dirigentes y partidos políticos, degradando el proceso electivo hasta convertirse en una estafa para todos los votantes", lo definió.

ADVERTENCIA PARA LOS PROPIOS

En materia salarial, aseguró que todas las paritarias estatales superaron la inflación y que se otorgaron aumentos superiores al 100%. No obstante, reconoció que la recuperación económica llevará tiempo: “No podemos solucionar en un año problemas de décadas”.

Para este año, el gobernador prometió la construcción de nuevos establecimientos educativos, el fortalecimiento de la conectividad con 100 antenas en instituciones y la continuidad del programa Mil Viviendas.

Finalmente, Vidal reafirmó su compromiso con Santa Cruz y advirtió a su gabinete: "Cuando un funcionario no hace las cosas bien, cuando un funcionario no se dedica en alma y vida a la responsabilidad que le fue encomendada, cuando un ministro, secretario o cualquiera sea el puesto que le toca ocupar no trae resultados concretos que mejoren en algún aspecto la vida de los santacruceños, simplemente se va".

"Así lo hice y así lo seguiré haciendo. A muchos santacruceños se les acabó la paciencia esperando respuestas de un Estado ausente. Sepan ustedes que yo tampoco tengo ni tendré paciencia con los funcionarios que no da respuestas", afirmó.

