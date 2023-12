Vidal dijo que "se terminó la prepotencia y la corrupción"

El nuevo mandatario de Santa Cruz habló durante 20 minutos ante una multitud que este domingo colmó las instalaciones del gimnasio polideportivo del gremio petrolero ubicado en el barrio San Benito de Río Gallegos, luego de prestar juramento ante el vicegobernador Fabián Leguizamón y de poner en funciones a integrantes de su gabinete.

Entre los invitados especiales se encontraba el nuevo gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y también sus padres y sus tres hijos, quienes subieron al escenario para acompañarlo en el acto.

Vidal también dejó sentado que los tres principales ejes de su gestión serán la educación, el trabajo y la producción y no hizo ninguna mención a la asunción presidencial de Javier Milei, pero dio a entender que defenderá la soberanía de los recursos provinciales al señalar que “los santacruceños no nos rendimos ante el poder y la adversidad”.

En principio, puso de relieve que él venía “de una familia sencilla y humilde; de una infancia repleta de adversidades y contratiempos; de situaciones que forjaron mi carácter y me enseñaron el valor del trabajo y el esfuerzo”.

Fue entonces cuando tuvo palabras de agradecimiento a su madre, Regina Gómez, al señalar que “ella crió tres hijos y sobrinos y nos enseñó que no hay que rendirse; que hay que levantarse y seguir; que se debe ser honrado y solidario. Me demostró que no existe lo imposible en esta vida si uno trabaja”.

Por ello, “me hago cargo de quién soy; de dónde vengo; de lo que siento; del camino que recorrí y de las decisiones que tomé para llegar hasta acá. Quienes me conocen saben que no me quiebro bajo presión; que no abandono lo que empiezo y que nunca elijo la salida fácil”.

“NO TODOS SOMOS IGUALES”

Seguidamente, en una mirada retrospectiva sobre la fuerza política que gobernó Santa Cruz por algo más de tres décadas, sostuvo que “nos dejan una provincia en malas condiciones… venimos de muchos años de mala política y de reglas poco claras. Me toca encabezar una nueva etapa en la transformación y es el momento de probar que si se administra bien, la plata alcanza. Es el momento de probar que no somos todos iguales y no todo da lo mismo. Venimos de una etapa de excesiva concentración del poder que tuvo como resultado decisiones equivocadas, excesos y abusos”.

Añadió el nuevo gobernador santacruceño que “nosotros venimos con la decisión de cambiar esa forma de ejercer el poder y vamos a hacer un gobierno que va a respetar en forma irrestricta los límites que establecen nuestra Constitución provincial, nuestras leyes y nuestras instituciones”.

Luego, Vidal aclaró que no buscaba revancha y resaltó que “no me importa de dónde vienen los que me acompañan, sino hacia dónde vamos. No más odio; no más divisiones; no más mala política; no más prepotencia, soberbia y corrupción… basta; eso se terminó”.

En este contexto, aclaró que “vamos a ser solidarios, comprometidos y a trabajar por los demás. Este nuevo gobierno tendrá tres columnas que serán la base fundamental de la provincia: educación, trabajo y producción”, describiendo los fundamentos de cada uno de ellos.

En los tramos finales de su encendido discurso, Vidal dijo que “nos espera un largo camino de muchísimo trabajo y de enorme responsabilidad. Confío en la guía de Dios y en la compañía de cada uno de ustedes para hacer un buen gobierno con sentido común con pasión”.

Sostuvo que “desde hoy vamos a escribir nuestra propia nueva historia y solo me queda mencionar que renuevo fielmente mi compromiso de trabajo en beneficio de la totalidad del pueblo de Santa Cruz”.

EL GABINETE

Previo a su discurso, el flamante gobernador tomó juramento a los integrantes del gabinete que quedó conformado de esta manera:

-Jefatura de Gabinete: José Daniel Álvarez.

-Ministro de Gobierno: Pedro Luxen.

-Ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura: Marilina Jaramillo.

-Ministro de Desarrollo Social: Jazmín Macchiavelli.

-Ministro de Salud y Ambiente: Ariel Varela.

-Ministro de Producción, Comercio e Industria: Gustavo Martínez.

-Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Julio Gutiérrez.

-Ministro de Seguridad: Javier Pedro Pródromo.

-Presidente de Consejo de Educación: Daniel Gustavo Buquet.

-Fiscal de Estado: Ramiro Castillo.