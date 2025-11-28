Viernes con cielo cambiante y chaparrones por la noche

Este viernes 28 de noviembre llega con un panorama variable en Comodoro Rivadavia.

La mañana se presentará parcialmente nublada, con una temperatura cercana a los 11°C y viento del norte entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la tarde aumentará la nubosidad, con máximas que rondarán los 20°C y viento del noreste intensificándose hasta los 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Durante la noche regresan las probabilidades de chaparrones: la chance de precipitaciones oscilará entre el 10 y el 40%, con una temperatura estimada de 14°C y viento del noreste que se mantendrá fuerte, incluso con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.