En el marco del 11º aniversario del movimiento “Ni Una Menos”, la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad de la municipalidad de Caleta Olivia, realizó el martes una vigilia.

Vigilia por el aniversario del primer "Ni Una Menos"

La misma tuvo lugar en el Centro Integral de la Mujer y la Familia, espacio que durante toda la jornada abrió sus puertas a la comunidad para la reflexión, el encuentro y la expresión artística.

La propuesta reunió a artistas locales, vecinas y vecinos que participaron mediante distintas manifestaciones culturales, compartiendo mensajes vinculados a la prevención de las violencias por motivos de género y la construcción de una sociedad más igualitaria.

La titular de la mencionada Secretaría, Paola Ramos, destacó la importancia de generar estos espacios de participación comunitaria.

En ese sentido expresó que en esta vigilia “pudimos reunir a varias artistas y a personas de la comunidad que tuvieron ganas de acercarse y de brindar, a través de su arte, su sentir”.

Asimismo, al reflexionar sobre los once años transcurridos desde la primera movilización de “Ni Una Menos”, Ramos remarcó que la problemática continúa vigente y requiere del compromiso de toda la sociedad.

“Hablamos de 11 años de ese primer ‘Ni Una Menos’, cuando familias de todo el país decidieron salir a la calle con el pedido de justicia. Nos llama a entender que la violencia es estructural, que no podemos analizarla como hechos aislados y también nos convoca a asumir un compromiso colectivo”, señaló.

La funcionaria también subrayó la importancia de sostener y fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención y abordaje de las violencias por motivos de género.

En ese sentido, destacó el trabajo que se realiza desde el municipio y la decisión del intendente Pablo Carrizo de jerarquizar la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, como herramienta fundamental para garantizar derechos y acompañar a las personas que atraviesan situaciones de violencia.

La vigilia constituyó un espacio de memoria, reflexión y concientización, reafirmando el compromiso institucional de continuar impulsando acciones que promuevan la igualdad, el respeto y una vida libre de violencias para toda la comunidad.

Fuente: Prensa Municipal