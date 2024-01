Villagrán: "nuestro objetivo es clasificar a los playoffs"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivdavia continúa en el Socios Fundadores con sus trabajos en lo que es ahora una especie de minipretemporada de cara a lo que resta de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo chubutense trabaja con el plantel completo, esperando que llegue el 15 de febrero, día en que el ’Verde’ recibirá a La Unión de Formosa en lo que será su 20º partido de la temporada.

El director técnico Martín Villagrán se refirió a la actualidad del equipo, habló sobre la ida de Emilio Stucky, Joshua Webster y Brandon Nazione- y lo bien que le vienen estos días de parate, sobre todo para los jugadores nuevos -Juan Cárdenas, el regreso de Tyrone White y Santiago Arese, otro de los que jugarán por primera vez en el ’Verde’- quienes llegaron en este mes de enero.

- ¿Cómo está el equipo?

Estamos trabajando mucho en esta minipretemporada y por suerte con todos los jugadores. Se sumó Santiago Arese, Juan Cárdenas recién lleva jugados cuatro partidos al igual que Tyrone White, así que nos va a servir porque en este último tiempo tuvimos muchos cambios. Cambiar tres jugadores, dos de los titulares no es para nada fácil. Muchas veces con un mismo plantel te cuesta ensamblarlo en toda la temporada, imaginate de un mes para otro, en veinte días hacer tres cambios. Así que estamos trabajando y esperando llegar de la mejor manera al 15 de febrero para el partido con La Unión.

¿Qué es lo que buscas en esta minipretemporada?

Primero y principal es terminar de ensamblar el equipo porque con esta cantidad de cambios, se fueron dos, después dos partidos más jugó Brandon Nazione y también se va. Terminar la identidad de equipo que estamos buscando desde el inicio de temporada y creo que lo encontramos en la Sudamericana por momentos y también ante Boca a quien le ganamos. Lo que estoy buscando con el cuerpo técnico es la regularidad del equipo. Pero al haber tantos cambios, esa regularidad sufre, entonces estamos tratando de generar eso. Bajar sobre todo el score defensivo y seguir teniendo esta media de puntos que es muy buena, que es casi 83.

¿Te sorprendieron las idas de Stucky, Webster y Nazione?

Esta es mi séptima temporada como entrenador, es la primera vez que pasa y son todas por cuestiones personales. En el caso de Joshua Webster, que fue uno de los MVP en el quinteto ideal, salió una oferta superior a la que tenía acá y ahora está en México. Está a una hora de su casa, más allá que tenía contrato garantido, es normal que tome esa decisión porque esto es por dinero. En el caso de Stucky, quería jugar más minutos, por ahí no estaba acostumbrado al rol y volvió al equipo donde peleó el año pasado el ascenso -Racing de Chivilcoy-, y según lo que nos dijeron, también a ganar más dinero. Y en el caso de Brandon, para mí fue el más sorpresivo porque reclamó jugar más minutos, y jugando 26, 27 de promedio en el equipo si quería jugar más minutos para el sustituto, prácticamente no habría casi tiempo para jugar. Para mí fue llamativo, pero son parte de las reglas del juego. Me acuerdo que en mi primera temporada, los jugadores extranjeros tenían cláusula de salida, ganaban X número acá y se iban a jugar a Asia, cuatro veces más y eso puede pasar. Lo ideal es que no pase. Gimnasia está acostumbrado a tratar de fichar y que todo ese equipo termine al final de la temporada. A veces por lesiones, o por cuestiones personales, que son muchas veces ajenas a lo basquetbolístico, deciden emigrar a otro club.

¿Cuál va a ser el objetivo en lo que resta de la temporada?

Quedan once partidos de local y ocho de visitante. Tenemos que aprovechar la mayor cantidad de partidos de local y nuestro objetivo es clasificar a los playoffs. Lo más importante es ponernos de la mejor manera posible. Falta mucho tiempo, 16 días para el partido del 15 y después tenemos 13 días más porque luego volvemos a jugar el 28. Así que este mes de febrero, que tenemos solo dos juegos, trataremos de poner al equipo a punto para la parte más importante del año que van a quedar después de 17 fechas.

¿Les vino bien este parate?

Sí porque al incorporar a jugadores como Tyrone White que hace 50 días que no tocaba un balón, Arese que también necesita el ensamble con el equipo, porque si vos tenes una semana de trabajo, tu idea colectiva, táctica, no la podés plasmar tan fácil, y lo mismo Juan (Cárdenas). Más allá que White nos conoce, el equipo es nuevo, no tiene los mismos compañeros que el año pasado, entonces tenés que tratar de acomodarte rápido a este nuevo grupo.