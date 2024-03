Villagrán: "tenemos que plantear un score a menos de 75 puntos"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó este lunes por la noche en el Socios Fundadores a los entrenamientos con miras a los partidos que jugará de local ante Oberá Tenis Club de Misiones -este miércoles a las 21- y frente a Ferro Carril Oeste con quien se medirá el sábado.

Antes de la práctica que el equipo realizó, el entrenador Martín Villagrán conversó con El Patagónico.

El joven DT se refirió a la reciente gira que el equipo realizó por Buenos Aires, Santa Fe y Mercedes (Corrientes), y habló del partido ante Oberá, el duro equipo que lo superó en Misiones 99-63.

- ¿Cómo está el equipo después de la última gira?

Estamos bien, creo que hicimos dos muy buenos partidos con Unión y San Lorenzo. Con San Lorenzo se nos escapó en el final. Lo que me gustó es que volvimos a tener identidad de juego, lástima el último partido con Comunicaciones que si estaba Gerard, el partido iba a ser distinto porque nos tomaron 20 rebotes ofensivos. Y producto de una contractura en uno de sus pectorales no pudo jugar. Nosotros nos hacemos muy fuertes en casa y esperemos hacerlo ante Oberá que es un rival directo.

- ¿Cómo hay que jugarle a este duro Obera que en Misiones ganó por 36 puntos de diferencia?

En realidad el resultado no lo tomo en cuenta. Nosotros fuimos con dos fichas menos a jugar ese partido. Tyrone White y Juan Cárdenas estaban recién llegados y todavía no se habían adaptado al equipo entonces son juegos. No le saco méritos al contrario, porque Oberá jugó muy bien, fue uno de los partidos que mejor porcentaje tuvo en lanzamientos. Nosotros para el juego del miércoles no podemos jugar a más de 80 puntos, como nos pasó con Comunicaciones o con Unión de Santa Fe, nos cuesta mucho porque tenemos que estar muy finos adelante y no siempre eso sucede. Entonces, nosotros tenemos que plantear un score a menos de 75.

- ¿Por qué le pudieron ganar a Unión y así cortar una rachita de seis partidos sin ganar fuera de casa?

Es que con San Lorenzo ya habíamos jugado muy bien y me parece que lo perdemos en el último minuto. Ganando por tres y faltando 45 segundos pierde una pelota Toretta. Nos meten un triple y el partido quedó igualado. Luego Iván Gramajo erra uno de los libres y después un jugador del equipo rival camina -Kevin Hernández-, cobran un foul y nosotros no anotamos en la última bola. Con Unión me parece que no perdimos la línea de juego ofensiva porque en un momento, en el segundo período, ellos metieron muchísimo la bola, sobre todo de tres puntos y es un equipo que solamente había ganado un juego. Lo que nos hizo ganar ese partido es no haber perdido la línea ofensiva, porque defensivamente nos complicaron y mucho.

- ¿Por dónde pasará la clave el miércoles para que el triunfo quede en casa?

La defensa y obviamente en el juego que tenemos nosotros que es el pase extra. Pero a partir de la defensa poder correr y mantener un score bajo ante un equipo regular como estamos nosotros.

En el final de la nota, Villagrán aseguró que podrá contar con todo el plantel ya que este lunes se integró a las prácticas el pivote y capitán Gerard De Vaughn.