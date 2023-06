Virginia Lago dijo que Darthés era "un señor" y que cree en la justicia

Este domingo Juan Darthés volvió a estar en el centro de la atención luego de que el actor haya publicado un video en el que se refiere a la absolución que logró de la denuncia realizada por Thelma Fardín por abuso sexual. A lo largo de los años, muchos de sus compañeros se manifestaron a favor del actor que emigró a Brasil, tal como lo hizo Virgina Lago en las últimas horas.

“Yo creo en la Justicia. Tuve muy buena relación y trabajé mucho en la tele con Juan, era realmente un señor y trabajamos en Mujercitas. Yo creo en la Justicia y no prejuzgo”, comenzó diciendo la actriz en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

Y continuó: “Ahí hay gente que acusa y yo no sé nada, nada más que la Justicia es la que tiene que decidir”. De igual manera, Lago explicó cómo es su relación con Darthés en estos días. “No estoy en contacto con Juan y no soy amiga de él, he trabajado con él y he tenido muy buena relación”, aseguró una de las integrantes de la segunda temporada de “Argentina, tierra de amor y venganza”.

Respecto a la absolución de Juan, Virgina aseveró: “Que se arreglen entre ellos. Me alegro, si es algo que no está bien, que la Justicia lo decida. Yo no puedo decir nada, si vos juzgas sin saber, ¿cómo es eso? Eso está mal y es hablar por hablar”.

Asimismo, sobre la actitud de Thelma Fardín en el último tiempo, Virgina destacó: “No sé qué decirte, porque cualquier cosa que te pueda decir en un ratito están hablando mal. Solo ellos saben lo que ha pasado”.