Voladura de techo en la Escuela 723 por las ráfagas extremas

El fuerte temporal de viento que afecta a Comodoro Rivadavia dejó nuevos daños en distintos puntos de la ciudad. En la Escuela N° 723, ubicada en el barrio Juan XXIII, parte del techo del gimnasio se voló durante en medio de las ráfagas que superaron los 150 kilómetros por hora.

Parte de la estructura del edificio cedió ante la intensidad del viento, provocando la desprensión de una importante cantidad de chapas.

La provincia se mantiene bajo emergencia climática por los fuertes vientos, que continúan generando complicaciones en barrios, rutas y servicios esenciales.