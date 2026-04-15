Volcó un camión con vacas: la policía impidió que vecinos faenaran los animales muertos

En un lamentable episodio ocurrido en la Ruta Nacional 14, cerca de la localidad de San Roque, Corrientes, un accidente vehicular captó la atención y preocupación de las autoridades y pobladores locales. Un camión dedicado al transporte de ganado vacuno protagonizó un violento siniestro al volcar sobre uno de los laterales de tan transitada vía nacional.

El incidente dejó como saldo trágico la muerte de varias vacas que perecieron instantáneamente, mientras otras permanecían moribundas o atrapadas bajo la pesada unidad de carga. El transportista y su acompañante, pese a la gravedad del accidente, lograron salir del volcamiento con lesiones menores. Posteriormente, ambos fueron asistidos en un establecimiento sanitario cercano y se encuentran recuperándose favorablemente.

La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Un extenso despliegue de la policía y personal de seguridad vial se estableció con rapidez en la zona del accidente. La prioridad fue asegurar el orden de la circulación y efectuar las diligencias de investigación necesarias para esclarecer las causas del suceso. Dichas fuerzas continúan supervisando pericialmente, para garantizar tanto la seguridad en la vía como el respeto a las normativas impuestas por la empresa de transporte involucrada y las aseguradoras.

A pesar de los esfuerzos realizados para controlar la escena del accidente, un inusual giro complicó la situación durante la jornada siguiente. Cerca de 60 personas irrumpieron en el área del siniestro con la intención de faenar a los animales que estaban esparcidos por los alrededores del camión. La turba no solo generó una conmoción inesperada, sino que también obligó a una intensificación del operativo policial para prevenir altercados mayores. El Personal de la Policía Rural y de Islas y Ambiental Rural (PRIAR) se movilizó rápidamente para asegurar el lugar y evitar el intercambio violento.

Ante estos acontecimientos, desde el gobierno provincial se recordó a la ciudadanía sobre la importancia de seguir los protocolos previstos para este tipo de situaciones. Las autoridades reiteraron que cualquier actuación respecto a los animales siniestrados debe pasar por el visto bueno de los propietarios legítimos y cumplir con los términos establecidos por las pólizas de seguro contratadas.