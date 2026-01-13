Volvió a violar la perimetral y por eso irá 3 meses a prisión

El sujeto fue detenido tras ingresar a la vivienda de su expareja, pese a tener una prohibición de acercamiento. La Justicia consideró el alto riesgo para la víctima y sus hijos.

La Fiscalía de Sarmiento formuló cargos contra un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales R.E.D.S., quien fue detenido por la policía este lunes a las 14:30, luego de ingresar a la vivienda de su expareja en violación a una medida de prohibición de acceso y acercamiento dictada ese mismo día por el Juez de Paz.

Durante la audiencia de control de detención, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron al juez Alejandro Rosales la apertura de la investigación preparatoria de juicio y la aplicación de la prisión preventiva por el plazo de tres meses. El pedido se fundamentó en la falta de arraigo del imputado, el reiterado incumplimiento de órdenes judiciales y la situación de riesgo y vulnerabilidad que atraviesa la víctima junto a sus tres hijos menores de edad.

Tras escuchar a las partes, el magistrado hizo lugar a lo solicitado por la fiscalía y dispuso que el acusado permanezca detenido en la Comisaría de Sarmiento hasta el jueves 12 de marzo.

ALTO RIESGO Y VULNERABILIDAD

Durante el desarrollo de la audiencia, la procuradora Marisol Sandoval, el funcionario Alexis Ubilla y la abogada Maira Ritter relataron los hechos denunciados y expusieron informes elaborados por el Servicio de Asistencia a la Víctima y la Asesoría de Familia. En dichos documentos se concluye que la víctima y su grupo familiar se encuentran en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad.

Asimismo, se informó que el imputado registra dos legajos de investigación previos por los delitos de desobediencia judicial, daño y hurto, cometidos en contexto de violencia de género y violencia familiar.

Según la investigación, el episodio ocurrió el lunes 12 de enero, alrededor de las 14:30, en una vivienda ubicada en la calle Lavalle N° 430 del barrio Juan XXIII. La víctima se presentó en la Comisaría de la Mujer para denunciar que su ex pareja —sobre quien pesaba una orden de protección y exclusión del hogar— se encontraba dentro de su domicilio.

Ante esta situación, se dio intervención al personal policial, que se dirigió al lugar y, tras entrevistarse con el propietario del inquilinato, ingresó a la vivienda. Allí encontraron al imputado oculto detrás de la puerta de una heladera ubicada en el living, procediendo de inmediato a su detención.