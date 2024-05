"Voy a hacer todo el sacrificio para llegar al mundial de la mejor forma"

Leila Hughes, representante del club Camwy Kayac de Gaiman, viene de obtener el segundo puesto y el pasaje al mundial, en el selectivo que se desarrolló días atrás en Viedma, Río Negro.

Leila, con apellido tradicional dentro del canotaje del valle, es actualmente la fiel representante de la familia y continúa con la pasión que le transmitieron su papá Hugo y su tío “Chiche” Hughes.

El pasado martes fue recibida por el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y luego de la reunión dialogó con prensa del organismo.

“Vinimos en busca de apoyo, confiada en lograr una respuesta positiva, ya que había hablado en enero con el presidente Milton Reyes, luego de la regata de Río Negro. En esa oportunidad nos mencionó que iba a tratar de apoyarnos lo más que pueda, así que contenta, porque fue una reunión positiva, sacamos muchas cosas buenas y ahora solo queda entrenar para lo que viene”, sostuvo en el inicio de la charla.

AMOR POR EL CLUB

“Siempre quise remar, empecé a los 15 años, estuve en la selección, en ese momento hacía velocidad y ahora hago maratón. La verdad que estoy en el club más lindo, me acompañan, me ayudan con el bote, están conmigo en todos los entrenamientos, hacen conmigo la rutina, así que tengo el apoyo, tanto en lo deportivo, como en lo emocional. Solo tengo palabras de agradecimiento con el club Camwy Kayac, mi corazón siempre ahí”.

LA PROFE

En otro tramo de la charla comentó: “Yo soy profesora de educación física, me recibí en el 2016, por eso dejé de entrenar. Fueron 6 años de estudio, luego trabajé y cuando me pude acomodar en el tema laboral empecé a entrenar de nuevo. Así que trabajo y el resto del día entreno, hago la parte del agua, gimnasio, salimos a trotar y acomodé todo lo que me rodea para poder entrenar al máximo en lo que me apasiona”

- ¿Con que expectativas encaras este mundial?

La palabra es con responsabilidad, con disciplina y mi idea es hacer absolutamente todo lo que pueda para llegar al cien por ciento en septiembre, tanto en lo físico como en el psicológico, realizar todo el sacrificio ahora que es el momento y llegar a la competencia diciendo, lo que tenía que hacer lo hice, que es lo más importante. El tema de representar a Argentina, a Chubut y al club en un mundial, es el máximo objetivo que puede tener un

deportista-.